banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması

Çamurun kullanımı anlatıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde su projesi kapsamında, 5 Aralık Dünya Toprak gününün kutlanması kapsamında çiftçiler ve köylüler için faydalı çamur kullanımı konusunda eğitim semineri düzenlendi.

TOKAT 08.12.2021, 15:33
Çamurun kullanımı anlatıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde su projesi kapsamında, 5 Aralık Dünya Toprak gününün kutlanması kapsamında çiftçiler ve köylüler için faydalı çamur kullanımı konusunda eğitim semineri düzenlendi.

Niksar Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Suyun ve toprağın tüm dünya için vazgeçilmez olduğunu hepimiz biliyoruz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamamız lazım, bunun için yapacağımız tüm çalışmalarda bilimle birlikte toprağı ve suyu koruyacak işler yapmalıyız. Doğru tarım yaparak toprağı ve suyu korumalıyız. Niksar Su Temini Sistemi ve Atıksu Toplama Sistemi çalışmalarımız ile ilçemiz kaynaklarını verimli kullanmayı ve çevre dostu bir Niksar hedefliyoruz. Bu hedeflerimizle birlikte ilçemiz tarımını desteklemek adına tarım üreticilerimize; İnşaat çalışmaları devam eden Niksar Atıksu Arıtma Tesisimizin bitimi ve faaliyete geçmesiyle elde edilecek çamur ile tarım topraklarımızı daha da verimli hale getirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde tarım yapan hemşehrilerimize “Faydalı Çamur Kullanımı” konusunda seminer düzenledik. Geleceğin Niksar’ı için çalışıyoruz, inşallah seminerimizin faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Alt yapı kanalizasyon çalışmalarından da bahseden Başkan Özcan; “Bu projenin Niksar için çok önemli olduğunu belirterek; “Niksar’da sadece kanalizasyon değil içme suyumuzda maalesef yeterince iyi değil. Doğal şartlardan dolayı sularımızda ister istemez azalmalar olmakta. Kaynaklarımızı toplayarak kayıp kaçağı engelleyerek içme suyu sorunumuzu da çözeceğiz. Susuz yaşama şansımız yok, o yüzden kaynaklarımızı iyi kullanmalıyız. Bu bakımdan projelerimizi 7 yıl gibi bir zamanda hazırladık. İnşallah yakın zamanda 22 Mayıs 2022 tarihinde kanalizasyon çalışmasının bitmesiyle birlikte 194 km’lik içme suyu şebeke çalışmasını da başlatacağız. Hedefimiz Haziran yada Temmuz gibi içme suyu projesini başlatmak” diye konuştu.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ise, çamurdan atık kullanımının tarıma çok faydalı olduğunu belirterek; “Hava şartları ve topraklarda yanlış sondaj yapılmasından dolayı bölgemizde ve köylerde sular maalesef azalmakta. Mutlaka bir master planı yapılmalı. Toprak tahlil laboratuvarlarını çok iyi kullanmalıyız, günümüzde kim tarıma yatırım yaparsa mutlaka kazanır” dedi.

Çevre Mühendisi Nil Açıkgöz tarafından 5 Aralık dünya toprak gününün önemi hakkında sunum yapıldıktan sonra, Fizik Mühendisi Ahmet Sinan Çebi tarafından yapılan bilgilendirmede, arıtma çamurunun değerlendirilmesi, tarımsal amaçlı kullanılması, çamurun nasıl üretildiği ve nerede nasıl kullanıldığı, kullanırken nelere dikkat edilmesi huşularında genel teknik bilgiler verildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8