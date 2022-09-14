Başkan Eroğlu, kaftan giydi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na esnaf ve sanatkara verdiği desteklerden dolayı yılın fahri ahisi olarak kaftan giydirildi.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından düzenlenen programda esnaflar bir araya geldi. Programda konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ahilik geleneğinin nesilden nesile aktarılan önemli bir kültürel değer olduğunu söyledi. Tokat’ın ahilik kültürünü devam ettiren şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Tokat’ımız bir esnaf şehri. Aynı zamanda esnaflığı ahilik geleneklerine göre yapan değerli esnaflarımız bugüne kadar Tokat’ımızın yüzünü ak ettiler. Esnafımızdan kaynaklanan kötü bir haber duyulmadı. Kendisine bir adres sorulduğu zaman adresi tarif eden değil, adrese kadar eşlik eden bir yardımseverlik duygusu esnafımızın kültürünü koruduğunu gösteren güzel bir örnektir” dedi.

Yapılan konuşmalarından arından Başkan Eroğlu’na esnaf ve sanatkara verdiği desteklerden dolayı yılın fahri ahisi olarak kaftan giydirildi. Yılın ahisi olarak seçilen esnaflara plaket takdimi ile program sona erdi.