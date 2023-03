Başkan Eroğlu: "Gerçek dostlar kromozom saymaz"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, down sendromlu çocuklara bir eksiklikleri olduğu duygusunu yaşatmamanın duyarlı ve erdemli insan olmanın bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Gerçek dostlar kromozom saymaz" dedi.

21 Mart’ın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmesinin ardından Dünya genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Down Sendromu Günü dolayısı ile değerlendirmelerde bulundu. Down sendromlu çocukların artı bir kromozomla hayatın içerisinde yer alan bireyler olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Onlarla ne zaman bir araya gelsek, onlarla birlikte geçen vaktimizin içerisinde hep neşe ve güzellikler yer alıyor. İçten pazarlıksız, kin, nefret nedir bilmeyen, neşeli cana yakın tavırları ile bulundukları yere güzellik katıyorlar. İnsana ve bütün canlılara olan merhametleri ve yardımseverlikleri bütün insanlara örnek olacak bir davranış içerisinde bulunuyorlar. Sanat dallarına ilgileri, hayata karşı gülen yüzleri gibi birçok artıları ile hayatımızda yer alıyorlar. Böylesine güçlü farkındalıkları ve güzel hasletleri ile aramızda bulunan down sendromlu çocuklarımızın hayatın her alanında yer alması için gayret göstermek, onların o güzel varlıklarının farkında olmak her birey için bir vazifedir. Onların dostluklarını kazanmak, onlara karşı yardımseverlik duygusu içerisinde bulunmak, bir eksiklikleri olduğu duygusunu yaşatmamak duyarlı ve erdemli insan olmanın bir göstergesidir. Çünkü gerçek dostlar kromozom saymaz. Down sendromlu çocuklarımızın onlarla her zaman bir arada olan ailelerinin, onlara karşı gösterdiği ilgi, sevgi, şefkat ve fedakarlıkların kendileri için açılacak sonsuz mutluluk kapısının anahtarı olacağı duygusunu taşıyorum” şeklinde konuştu.