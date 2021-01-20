Balıkları kurtarmak için seferber oldular

İtfaiye erleri, Kelkit çayında kuraklık sonucu susuz kalan balıkları kurtarmak için için seferber oldu.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinden geçen Kelkit çayında yaşanan kuraklık nedeni ile sular çekildi. Çay yatağında ufak su göletleri oluştu. Çok sayıda balık bu göletlerde kaldı. Durumun fark edilmesi ile Reşadiye Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erleri balıkları kurutmak için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye erleri sığ suda ölmek üzere olan balıkları elleriyle toplayarak çaya bıraktı. İtfaiye ekipleri bir taraftan da tazyikli su sıkarak çamurlu alanda kalan balıkları kurtarmaya çalıştı. Soğuk havaya aldırış etmeden çalışan itfaiye erlerinin mücadelesi sonucu çok sayıda balık kurtarıldı. Bir çok balığın telef olduğu gözlendi.