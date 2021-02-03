banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Dolar düşüşte...
Dolar düşüşte...

Altın Yaprak Ses Yarışmasının ön eleme süreci devam ediyor.

Erbaa Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Altın Yaprak Ses Yarışmasının ön eleme süreci devam ediyor.

TOKAT 03.02.2021, 13:04
3
Altın Yaprak Ses Yarışmasının ön eleme süreci devam ediyor.

Erbaa Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Altın Yaprak Ses Yarışmasının ön eleme süreci devam ediyor.

Erbaa’da ilk defa düzenlenen ve adını Erbaa yaprağından alan Altın Yaprak Ses Yarışması’nın ön eleme süreci devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 7 Şubat’a kadar performanslarının yer aldığı görüntüleriyle birlikte online olarak başvuru yapabilecekleri yarışmanın finali ise Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bu projenin pandemi sürecinde insanlara iyi geleceğini ifade eden yarışmacı Burçin Akyol kendine güvenenlerin başvuru yapması gerektiğini söyledi. Uzun süredir Erbaa’da bu tür yarışmalar yapılmadığını ifade eden İrem Nur Başar ise yarışmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Umduklarından daha fazla talebin geldiğini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Umduğumuzdan daha fazla taleple karşılaştık. Biz bu kadar beklemiyorduk işin açığı. Pandemi sürecinde etkinlik düzenleyemedik insanları bir araya toplayamadık. Müzik, eğlence programları düzenleyemedik. İnsanlarımızın bu stresi atması için çalışma yapamadık. Biz de dedik ki Erbaa’da çok güzel sesi olan bu noktada çalışma yapan arkadaşlarımız var. Bir yarışma düzenleyelim pandemi sürecinde insanlarımızı biraz daha mutlu edelim. İnternet üzerinden başvurular geldi. İlçe dışından da çok fazla talep var ama şu anki çalışmamız buradaki yaşayan vatandaşlarımıza yönelik. İlk aşaması internet üzerinden gerçekleşti. Sonraki aşamaları Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde de ön elemeleri vesaire devam edecek. Pandemi süreci de rahatlarsa hemşerilerimizin de katılacağı bir programla devam ettireceğiz. Ben bütün müzisyen, sesine güvenen arkadaşlarımıza, hemşerilerimize buradan başarılar diliyorum.” dedi.
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16