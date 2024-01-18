Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 mücadelesi verecek olan TOFAŞ’ın I Grubu’ndaki rakipleri İspanya’dan Unicaja Malaga ile Fransa’dan SIG Strasbourg ve Cholet Basket takımları oldu.BURSA (İGFA) - Bursa ekibinin top 16 turu karşılaşmaları 24 Ocak’ta Unicaja Malaga deplasmanıyla başlayacak.

FIBA Basketball Champions League’de (BCL) son 16 takım arasına adını yazdırmayı başaran TOFAŞ Basketbol Takımı’nın bu turdaki rakipleri belli oldu. Play-in eleme turundaki son maçında Yunanistan temsilcisi PAOK mateco’yu deplasmanda 71-84 mağlup ederek seriyi Selanik’te 2-1 kazanmayı başaran Bursa ekibi, top 16 turunda I Grubu’nda mücadele verecek. Mavi Yeşillilerin bu turdaki rakipleri; İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga ve Fransız ekibi SIG Strasbourg ile play-in eleme turunda İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari’yi elemeyi başaran Fransız temsilcisi Cholet Basket oldu.

TOFAŞ Basketbol Takımı, son 16 turunda I Grubu’na 24 Ocak Çarşamba günü İspanya deplasmanında başlayacak. Unicaja Malaga ile TOFAŞ arasındaki grubun ilk hafta karşılaşması Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.

I GRUBU

TOFAŞ Bursa (Türkiye)

Unicaja Malaga (İspanya)

SIG Strasbourg (Fransa)

Cholet Basket (Fransa)

TOP 16 TURU MAÇ PROGRAMI

1. MAÇ / 24 OCAK 2024 – ÇARŞAMBA 22.30 (tsi.) Unicaja Malaga – TOFAŞ Bursa

2. MAÇ / 31 OCAK 2024 – ÇARŞAMBA 20.00 TOFAŞ Bursa – SIG Strasbourg

3. MAÇ / 7 ŞUBAT 2024 – ÇARŞAMBA 20.00 TOFAŞ Bursa – Cholet Basket

4. MAÇ / 6 MART 2024 – ÇARŞAMBA **.** (tsi.) Cholet Basket – TOFAŞ Bursa

5. MAÇ / 13 MART 2024 – ÇARŞAMBA 20.00 TOFAŞ Bursa – Unicaja Malaga

6. MAÇ / 19 MART 2024 – SALI 22.30 (tsi.) SIG Strasbourg – TOFAŞ Bursa