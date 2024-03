Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlen iftar yemeğine katıldı. “Bugün İzmir'e çok önemli bir tesis kazandırdık. Geçen sene kararı çıkan Batı Anadolu Serbest Bölgesi çalışması tamamlandı. Bugün hep birlikte işletmeye açtık. Burası için toplamda 2 milyar dolar yatırım yapılacak. 4 milyar dolar bir ticaret bekleniyor. 200 fabrika kurulacak, en fazla 2 senede hepsinin tamamlandığını göreceksiniz” diyerek İzmirlilere bir de müjde veren Bolat, “Yine geçen yıl kararı çıkmış olan Menemen Serbest Bölgesi'nin de kurulma çalışmaları dosyası Bakanlığımız tarafından bugün itibarıyla bitirildi. O da hayırlı olsun inşallah. Cumhurbaşkanlığımıza sevk edeceğiz. Onun da işlemleri yakın zamanda tamamlandıktan sonra Allah nasip ederse işletici firma bizleri davet eder ve hep birlikte geliriz, yine orayı da işletmesini açarız. Orada da 200’e yakın yeni fabrika kurulacak. Bunlar tamamen ihracat amaçlı arkadaşlar. Ülkemize yabancı şirketler gelecek, yerli şirketlerimiz orada yer alacak. Teknoloji odaklı ve sermaye girişini de hızlandıracak bu iki proje İzmir'e, Ege'ye ve Türkiye'ye gerçekten önemli kazanımlar sağlayacak” ifadelerini kullandı.



“İzmir inşallah gerçek belediyecilikle tanışacak”

İzmir’de büyük bir sinerji olduğunu belirten Bakan Bolat, “İzmir inşallah gerçek belediyecilikle tanışacak. Hamza Dağ başkanlığında ve diğer ilçe belediyelerimizin başkanlığında diye haberler alıyorduk. Ama şahsen ve bakan yardımcılarım, genel müdürlerimiz, kurmay arkadaşlarımızla bugünkü temaslarımızda bunun işaretlerini çok açık bir şekilde gördük. Sinerji, başarı ancak böyle meydana gelebilir. Allah inşallah sizlerin bu samimi çalışmalarınızı ve planlarınızı, projelerinizi, enerjinizi başarıya ulaştırır. İzmir halkının bu defa artık yeter; İzmir'de Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyeliğiyle tanışma vakti gelmiştir diyeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.



“Orta, yüksek ülkeler ligine yükseliyoruz”

“2023 yılı milli gelirimiz açıklandı” diyen Bolat, “2002 yılına göre 5,5 büyüdük. 230 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinden 1 trilyon 118 milyar dolarlık Türkiye ekonomisine yükseldik. Artık orta, yüksek ülkeler ligine yükseliyoruz. Kişi başına milli gelirimiz de 3 bin 608 dolardan 13 bin 110 dolara yükseldi. Biraz tabii Covid-19’la başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden; gıdada, enerjide ve bütün sektörlerde biraz da aşırı talep ve tedarik zincirlerinin kopmasından dolayı yaşadığımız yüksek enflasyonist süreç, inşallah Orta Vadeli Program'la beraber 2026 sonunda tek haneli rakama düşürülecek. Cari açığımız mayısta 60 milyar dolardı, 37,5 milyar dolara düştü ocak itibarıyla. Şubat ayı açıklanınca 32 milyar dolar civarına düştüğünü göreceksiniz. Dış ticaret açığımız mayıs ayında 122,5 milyar dolardı, şubat itibarıyla 93 milyar dolara düştü. İnşallah onu da 80 milyar dolar ve altına çekmeye çalışıyoruz. Bu noktada ihracatımızı arttırarak, ithalatımızı da azaltmaya çalışarak dış ticaret açığımızı ve cari açığımızı makul seviyelere getirme gayreti içindeyiz” şeklinde konuştu.



“Şehrimizi nitelikli üretimin merkezi haline getireceğiz”

İftar programında konuşan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ise, “İzmir'de yaşayan her kesimle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Biz İzmir'imizin geleceğinin yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda olduğuna inanıyoruz. Buna katkı sunan herkesi de sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü biz ekonomide, dünya çapında bir İzmir vaat ediyoruz. Bu nedenle eşsiz ticari güç İzmir diyoruz. Şimdi biz önümüzdeki dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedefleri çok büyük bir alana yayacağız. İzmir'in ticaretine büyük katkılar sağlayacak projelerimizle sizleri sonuna kadar destekleyeceğiz. Nitelikli iş gücünü arttıracak, bu yolla şehrimizi nitelikli üretimin merkezi haline getireceğiz. Bizler bu eşsiz şehrin evladı olarak İzmir'i daha da ileriye taşıma sorumluluğu ve ayrıcalığına sahibiz. Evet, İzmir için dertlenmek, İzmir'i daha iyi daha ileriye taşımak arzusu her zaman için bir ayrıcalıktır” ifadelerini kullandı.



“Şehrimizi kalkındırmak hepimizin ortak hedefidir”

İzmir'in sadece ulusal değil, uluslararası arenada rekabet edilebilirliğini arttırmak yönünde hedefleri olduğunu söyleyen Dağ, “Bu nedenle 1 Nisan sabahı siz iş insanlarımız ve esnaflarımızın önünü sonuna kadar açacak, potansiyelleri de arttıracak ve yatırımı teşvik edecek politikaları hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz. İzmir'in ekonomik potansiyeli en üst düzeye taşımak, şehrimizi kalkındırmak hepimizin ortak hedefidir. Biz şehrimizin ekonomisini kaldıracak sanayiyi mutlaka devam edecek, organize sanayi bölgelerimizde geniş çevrelere mutlaka önem vereceğiz. Arsa geliştirme noktasında da çalışmalarımızı yapacağız. Aynı zamanda da komşu illerle de birlikte bir planlama içine girmemiz gerek. Biz biraz son dönemde eşit kardeşler noktasına doğru giden pozisyondayız” diye konuştu.



“İstihdam ofisleri, İzmir Meslek Eğitim Merkezleri ve İzmir İstihdam Platformu oluşturacağız”

“Üç tane önemli başlığımız var” diyen Dağ, “Birisi bilim, inovasyon, ikincisi yenilenebilir enerji, üçüncüsü de sağlık turizmi. Bilişim ve inovasyonda serbest teknoloji parkı projemizle Alsancak Limanı’nın arka alanını İzmir'in ilk sanayi sitelerinin bulunduğu endüstriyel mirasın zenginleştirdiği bir bölgeyi teknolojiye ve inovasyonu merkezi haline getireceğiz. Burayı Urla Yüksek Teknoloji Enstitüsü içindeki teknoparklarla da entegre ederek inşallah güzel bir inovasyon merkezi haline şehrimizi getireceğiz. 500 milyon TL bütçeyle kuracağımız İzmir girişim sermaye fonu ile her sektörde yenilikçi fikirlere destek olacağız. Yeni işin ilk ofisi programı ile girişimci ruhu olan gençlere iş yeri kurmaları için gerekli olan ilk adımda hibe noktasında desteklerimiz olacak. İzmirimizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme otobüsleriyle yatırımcılarımızın kurumsallaşmasına ve markalaşmalarına öncülük vereceğiz. İzmir’imizde herkes için adil ve sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturmak amacıyla İstihdam Ofisleri, İzmir Meslek Eğitim Merkezleri ve İzmir İstihdam Platformu oluşturacağız. Son dönemde ülkemizin inanılmaz derecede ivme yakaladığı İzmir'in de bundan nasibini almaya başladığı bir sektör var ki o da sağlık turizmi. Biz ön açıcı olacağız. Tabii bunları büyükşehir belediyesi olarak biz yapmayacağız. Büyükşehir belediyesi olarak bunları yapan tarafta olmayacağız ama bir yönetici, bir idareci olarak bu alanda yatırım yapmak isteyen herkese sonuna kadar önünü açacak işlerin peşinde olacağız. O ne kadar çok kazanırsa bu ülkenin o kadar çok kazanacağını, özel sağlık turizmiyle birlikte cari açığın ülke ekonomisine yapacağı katkının ne anlama geldiğini biz çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.