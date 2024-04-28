Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya’ya geldi. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TD IHK) 20. kuruluş yıldönümü programına katılmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile başkent Berlin’e gelen Bolat yaptığı açıklamada, TD IHK‘nın 20 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eski Almanya Başbakanı Gerard Schröder’in katıldığı Köln’deki bir etkinlikte kurulduğunu belirterek, "TD-IHK’nın bugün toplam 452 üyesi arasında Türkiye’den de yaklaşık 154 Oda ve Borsamız yer almaktadır. Diğer üyeler ise yine Türkiye ve Almanya’daki firmalardan oluşmaktadır“ dedi.

Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin son dönemde artan bir ivmeyle oldukça olumlu seyrettiğini aktaran Bolat, "Almanya ile ikili ticaret hacmimiz 2023 yılında 50 milyar dolara ulaşmıştır. 8 binden fazla Alman firması Türkiye’de faaliyettedir. Almanya, ülkemizdeki doğrudan yabancı yatırımcılar içerisinde en üst sıralarda yer almakta, 2023 yılında Almanya’dan ülkemize 687 milyon dolar tutarında doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir“ ifadelerini kullandı.

Almanya’da yaşayan soydaşların ve vatandaşların ikili ilişkilerin en önemli unsuru olduğunu vurgulayan Bolat, "Almanya'da takribi 80 bin Türk girişimcisi yılda 80 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin kişiyi istihdam etmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yapmış oldukları katkıları memnuniyet verici buluyoruz“ açıklamasını yaptı.