TFF’den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’de bugün oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel’in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Antalyaspor’un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın" denildi.