İsmail Kartal yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Jose Luis Mendilibar’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Olympiakos, Alman hakem Tobias Stieler’in düdük çaldığı müsabakada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Olympiakos'un 3-2 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe, rakibini konuk etti.



İrfan Can golü buldu

Mücadelede sarı-lacivertliler, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Temsilcimiz ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Maç uzatmalara kaldı

İkinci yarıda Fenerbahçe oyunu rakip yarı sahaya yıksa da aradığı golü bulamadı ve mücadelede uzatma bölümüne gidildi.



Kazananı penaltılar belirledi

Uzatmada da takımlar birbirlerine üstünlük kuramadı ve penaltı atışlarına gidildi. Öte yandan Olympiakos'ta Ntoi, 120+4'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Seri penaltı atışları sonucu 3-2 üstünlük kuran Yunan ekibi, adını yarı finale yazdırdı.



Yarı final turunun tarihleri belli oldu

Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçı 2 Mayıs’ta oynayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 9 Mayıs’ta yapılacak.



Penaltı atışları

Fenerbahçe'de Bonucci penaltıdan yararlanamadı. Olympiakos penaltı atışlarını kazandı.

Rodinei'nin penaltı vuruşunu Livakovic kurtardı. Skor 2-3!

Alexander Djiku golü buldu. Skor 2-3

Masouras topu ağlara yolladı. Skor 1-3

Cengiz Ünder penaltı vuruşundan yararlanamadı. Skor 1-2

Andre Horta penaltı vuruşunda isabeti buldu. Skor 1-2

Michy Batshuayi penaltı vuruşunda topu ağlara yolladı! Skor 1-1

Youssef El Arabi'nin kullandığı penaltı atışını Livakovic kurtardı! Skor 0-1

Dusan Tadic'in penaltı vuruşunu kaleci kurtardı. Skor 0-1

Ayoub El Kaabi'nin penaltı atışı ağlarla buluştu. Skor 0-1



Canlı Anlatım

120' Karşılaşmada 120 dakika sona erdi. Penaltı atışlarına geçiliyor.

120' Cengiz Ünder'in ceza sahası içine ortasında Konstantinos Tzolakis topu kontrol etti.

120' Hava topu mücadelesinde Cengiz'e faul yapan Ntoi ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

120' Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in yerine Bonucci oyuna girdi.

120' Djiku'nun uzun topunda Zajc sol kanatta topla buluştu. Sloven oyuncunun geriye çıkardığı pas doğrudan dışarıya gitti.

120' İkinci uzatma devresinin sonuna 4 dakika ilave edildi.

119' Savunma arkasında topla buluşan Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

117' Olympiakos'ta Ayoub El Kaabi sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

116' Savunma arkasına atılan uzun top Çağlar'ın kontrolünde Livakovic'te kaldı.

114' Sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Tadic sağ ayağıyla vurdu. Top direğin yanından dışarıya gitti.

113' Cengiz Ünder'in ceza sahası içine ortasında savunma topu kornere yolladı.

112' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yerde kaldı. Olympiakos'ta Santiago Hezze sarı kart gördü.

111' Richards'ın sol kanattan ortasını savunma arka direkte karşıladı.

109' Olympiakos'ta Chiquinho'nun yerine Andre Horta oyuna dahil oldu.

108' Kullanılan taç atışında Cengiz'in sağ kanattan ortası doğrudan dışarıya gitti.

106' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu.

106' Uzatmaların ikinci yarısı başladı.

105' Uzatmada ilk devre sona erdi.

105' Cengiz Ünder'in sağ kanattan kavisli ortasına Szymanski ceza sahası içinde dokunamadı.

103' Olympiakos'ta Konstantinos Fortounis'in ceza sahası içine ortasında yapılan kafa vuruşu Livakovic'e de çarpıp direkten döndü. Dönen topta Olympiakoslu oyuncunun tamamladığı topu Djiku çizgiden çıkardı.

102' Sağ kanada atılan uzun topta Ferdi araya girerek topu uzaklaştırdı.

101' Sağ kanattan topu sürükleyen Osayi'nin ceza sahası içine ortası kalecide kaldı.

100' Becao oyuna devam edemiyor. Çağlar Söyüncü oyuna girdi.

99' Fenerbahçe'de Becao kendini yere bıraktı.

99' Sebastian Szymanski'nin savunma arkasına pasında Cengiz Ünder topa yetişmek istedi fakat top kalecide kaldı.

97' Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar sarı kart gördü.

96' Sağ kanattan hücum eden Cengiz Ünder rakibinden sıyrılamayınca topu kaybetti.

95' Richards'ın sol kanattan ortasında Becao penaltı noktası üzerinde topu uzaklaştırdığı anda yerde kaldı. Becao başını tutuyor.

94' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski rakibine yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

93' Rodinei'nin sol ayağıyla ceza sahasına ara pası kaleci Livakovic'te kaldı.

91' İlk uzatma devresi başladı.

Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşmasında son düdük çaldı. Maç uzatmalara gidiyor.

95' Tadic'in sol kanattan ortasını savunma ön direkte yine karşıladı.

94' Olympiakos'ta Masouras, Tadic'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

93' Ferdi'nin sol kanattan ortasında top Batshuayi'ye gelmeden rakip savunma topu kornere yolladı.

89' Olympiakos'ta Francisco Ortega oyundan alındı. Richards oyuna girdi.

89' Kalabalık gelen konuk ekipte Vicente Iborra uzaktan şutunu çekti. Top dışarıda.

88' Sol kanattan gelişen atakta Zajc'ın son çizgiden ortasında yardımcı hakem topun dışarıdan oyun alanına geldiğini işaret etti.

87' Fenerbahçe'de Fred ve İrfan Can Kahveci oyundan alındı. Miha Zajc ile Cengiz Ünder oyuna giriyor.

86' Tadic'in sol kanattan ön direğe ortasında Sebastian Szymanski'nin dokunuşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

84' Fred'in ceza sahası içine ortasında kaleci Konstantinos Tzolakis topu rahat bir şekilde kontrol etti.

83' Alman hakem, sol taç çizgisinde yerde kalan Fred için faul düdüğünü çaldı.

82' Michy Batshuayi savunma arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ancak golün ardından ofsayt bayrağı kalktı.

80' Kullanılan kornerin ardından eksik yakalandık. Kaleciyle karşı karşıya kalan Masouras, Livakovic'i geçemedi.

79' Sağ kanattan içeriye giren İrfan Can Kahveci sağ ayağıyla kaleye vurdu. Top kaleciden kornere gitti.

78' Konstantinos Fortounis'in sağ kanattan ortasını Dominik Livakovic iki hamlede kontrol etti.

77' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

76' Sağlık ekibi Tadic için oyun alanına dahil oldu.

75' Tadic, Ntoi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Fenerbahçeli oyuncular sarı kart itirazında bulunuyor.

74' Fenerbahçe'de Edin Dzeko oyundan alındı. Oyuna giren isim Michy Batshuayi oluyor.

73' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine ortasında Djiku'nun kafa vuruşu arka direğe yakın mesafeden dışarıya gitti.

72' Dzeko hızla kaleye yönelmek isterken topun önüne yatan Andreas-Richardos Ntoi topa elle dokundu. Ntoi sarı kartı gören isim oldu.

70' Seken topta Alexander Djiku uzaklardan direkt kaleyi düşündü. Top farklı şekilde dışarıya gitti.

68' Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda İrfan Can Kahveci'nin ön direkteki kafa vuruşu kalecide kaldı.

67' Tadic'in sol kanattan ortasında top savunmaya çarpıp kornere gitti.

66' Temsilcimizin çıkarken kaptırdığı topta Masouras'ın uzaktan şutu dışarıya gitti.

65' Konstantinos Fortounis'in uzaktan şutu savunmadan döndü. Seken topu kafayla tamamlayan Ayoub El Kaabi kaleyi bulamadı.

64' Olympiakos'ta Daniel Podence oyundan çıktı. Masouras oyuna giriyor.

63' Tadic'in pasında topu alan Ferdi'nin orta-şut karışımı vuruşu doğrudan kalenin yanından dışarıya gitti.

62' Sağ kanattan içeriye mükemmel giren Osayi kale önüne sert çevirdi. Savunmaya çarpan top son olarak Szymanski'ye de çarpıp auta gitti.

61' Konuk ekipte bu kez kaleci Konstantinos Tzolakis oyunun başlatılmasını engellediği için sarı kart gördü.

60' Olympiakos'ta hakeme itirazlarda bulunan Daniel Podence sarı kart gördü.

59' Daniel Podence'in yükselttiği topta İrfan Can Kahveci araya girerek topu savunma bölgesinden uzaklaştırdı.

58' David Carmo'nun uzun pasında Dominik Livakovic ceza sahası dışına açılarak topu uzaklaştırdı.

57' Sağ kanattan içeriye sarkan Rodinei sol ayağıyla vurdu. Top farklı şekilde dışarıya gitti.

56' Konstantinos Fortounis'un kullandığı köşe vuruşunda David Carmo'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

55' Kaptığımız topta Tadic en ilerideki Edin Dzeko'yu düşündü ancak pası Dzeko'ya geçmedi.

54' Tadic'in arka direğe ortasında Ortega kritik müdahaleyle topun İrfan Can'a geçmesine izin vermedi.

51' Kullanılan kornerin devamında sol kanattan yapılan ortada Djiku iyi yükselse de kafa vuruşunu yapamadı.

50' Sol kanattan müthiş içeri sarkan Ferdi'nin topuna savunma ayak koydu. Dzeko'nun kaleye direkt şutu savunmaya da çarpıp üst ağlarda kaldı.

47' Chiquinho yerden kalktı ve oyun yeniden başladı.

46' Olympiakos'ta Chiquinho ikinci yarının başında yerde kalarak sakatlık yaşıyor.

46' Olympiakos'ra Jovetic'in yerine Iborra oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Olympiakos

45' Karşılaşmanın hakemi pozisyonun devam olduğuna kanaat getirdi. Oyun hareketlendı.

45' Karşılaşmanın hakemi VAR ile iletişim halinde. Pozisyon inceleniyor.

45' Penaltı bekliyoruz. Seken topa ceza yayı üzerinde vurmak isteyen Szymanski bir anda yerde kalarak sakatlık yaşadı. Hakem oyunu devam ettirdi.

44' Djiku'nun kaleciye geri pası sırasında Ayoub El Kaabi, Djiku'nun ayağına bastı. Djiku sakatlık yaşıyor.

42' Sol kanatta iki rakibinin arasından geçmek isteyen Tadic topu kaybetti. Topsuz alanda Ferdi Kadıoğlu kısa süreli sakatlık yaşadı.

41' Yine hızlı çıkan konuk ekipte Daniel Podence'in pasında Becao çok kritik hamleyle topu rakibinden çaldı.

40' Orta alanda dikine ilerleyen İsmail Yüksek, arkadan yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

37' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rakibinden sıyrıldığı anda yerde kaldı. Ortega sarı kart gördü.

36' Karşılaşmanın hakemi Fenerbahçe yedek kulübesine sarı kart gösterdi.

34' İrfan Can'ın sağ kanattan kavisli ortasını savunma karşıladı. Atağın devamında rakibinden sıyrılan İrfan Can'ın ceza sahasından şutunu kaleci güçlükle çeldi.

32' Ferdi'nin sol kanattan derin pasında ceza sahası içindeki Dzeko topu istediği gibi kontrol edemedi, aut.

31' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Fred'in sol kanattan ortasını savunma uzaklaştırdı.

30' Hızlı çıkan temsilcimizde Sebastian Szymanski'nin sağ çaprazdan çıkardığı pasta top Tadic'e gelmedi. Savunma kale önünden topu kornere yolladı.

29' Olympiakos'ta Ortega sol kanattan ortasını açmak istedi ancak Szymanski araya girerek topu kaptı.

28' Sağ kanattan atılan pasta Ayoub El Kaabi ceza yayı üstünde topu istediği gibi kontrol edemedi.

26' Sol kanattan hücuma destek veren Ferdi, Fred ile duvar pası yapmak istedi. Fred'in pası savunmada kaldı.

25' Temsilcimiz hızlı çıkmak isterken İrfan Can'a yapılan harekete faul düdüğü çalındı. Kart itirazımız var ancak hakem oralı değil.

22' Topla rakibin arasına iyi giren Becao faulu almayı başardı.

20' Karşılaşmanın hakemi Fenerbahçe hızlı çıkmak isterken faul yapıldığını gerekçe gösterek oyunu durdurdu. Olympiakos oyuna başlayacak.

18' Fred'in savunma arkasına uzun pasında Tadic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yanındaki Dzeko'y pasını çıkardı. Top Dzeko'nun gerisinde kalınca rakip savunma araya giriyor.

14' Konuk ekipte sakatlık yaşayan Daniel Podence için sağlık ekibi oyunda.

11' Sol kanattan gelişen atakta Szymanski'nin pasında topu alan İrfan Can Kahveci'nin yakın direğe şutu ağlarla buluştu.

11’ Goool… Fenerbahçe 1-0 Olympiakos (İrfan Can)

9' Sebastian Szymanski'nin direkt kaleye kullandığı serbest vuruş çerçeveyi bulmadı.

8' Son çizgide topla buluşan Sebastian Szymanski'nin ortasında Olympiakos tehlikeyi önledi.

7' Sağ kanada atılan pasta İrfan Can, rakibini vücut çalımıyla geçmek istedi ancak başarısız oldu.

5' Konuk ekipte yerde kalan Chiquinho hafif bir sakatlık yaşıyor.

4' Daniel Podence'in savunma arkasına pasında Djiku topun geçmesine izin vermedi.

3' Chiquinho'nun ceza sahası dışından çektiği şut dışarıya gitti.

2' Dzeko'nun sol kanattaki Osayi'ye ara pasını Rodinei karşıladı.