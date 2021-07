GYODER YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA MEHMET KALYONCU SEÇİLDİ

GYODER’in geçen yıl gerçekleştirmeyi planladığı 21. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İçişleri Bakanlığı’nın pandemi nedeniyle aldığı önlemler kapsamında yapılamamıştı. Dönemin GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin’in iki dönemdir yürüttüğü başkanlık görevinden istifa etmesi üzerine, 11 Haziran 2020 tarihinde toplanan GYODER Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile aldığı karar sonucu GYODER Başkanlığı’nı Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu üstlendi. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıl sonra, 22 Haziran 2021 tarihinde Radisson Blu Hotel Vadistanbul’da düzenlenen GYODER 21’inci Olağan Seçimli Genel Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.

“GYODER SEKTÖRÜMÜZÜ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR”

Konuşmasında GYODER’in uzun yıllardır gayrimenkul sektörünün gelişimi ve sürdürülebilir büyümesine öncülük eden kuruluşların başında geldiğini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Geçmiş yıllara baktığımızda her başkan yeni bir vizyonla hem sektöre hem derneğimize hem de yapılan projelere katkı sağlıyor. GYODER 224 kurumsal üyesi ile yapı sektörümüzü ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil ediyor. ‘Birlikten Güç Doğar’ anlayışıyla geleceğin şehirlerinin inşasında sahada etkin güç ve adeta bir dinamo görevi görüyor.

Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile yürütülen iş birliği, sektörün bütüncül yaklaşımlar sergilemesine, uyum içerisinde çalışmasına da büyük katkılar sağlıyor” diye konuştu. Nüfus artışıyla birlikte yeni şehirler, yeni uydu kentlere ihtiyaç duyulacağını belirten Murat Kurum, şunları söyledi: “Eski sağlıksız yapı stokunun da bir an önce dönüşmesi gerekiyor. Dünyada yapı sektörü sadece ticari değil stratejik bir öneme de sahip olacak. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de inşaat sektörü ekonomik büyümenin lokomotifi olma özelliğini taşıyor, taşımaya da devam edecek. Müteahhitlik firmalarımızca 1972’den 2020 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 projenin toplam bedeli 425 milyar dolar oldu. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin’den sonra 44 müteahhidimizle ikinci, Amerika ise üçüncü sırada yer alıyor.

Bu anlamda yapı sektörümüz tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türk inşaat sektörü olarak hem üreticilerimiz hem üretim kalitemiz hem yapı malzemeleri üretimi noktasında çok güçlü bir insan kaynağı ve altyapıya sahibiz. Türkiye’de inşaat sektörü yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Aileleriyle birlikte baktığımızda toplam 8 milyon kişi ediyor ki bu da nüfusumuzun neredeyse yüzde 10’un inşaat sektöründen geçimini sağladığını gösteriyor. Tüm bunlara bağlı olarak gayrimenkul ve yapı sektörünün önemi her geçen gün daha da artıyor. Bugün bu değeri en yüksek noktaya taşıma ve söz sahibi yapma noktasında GYODER çok büyük bir rol oynuyor.”

“GYODER YENİ KİMLİĞİ İLE DAHA YENİLİKÇİ BİR YAPIYA BÜRÜNECEK”

GYODER’de yaklaşık bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları özetleyerek, üstlendiği başkanlık görevini büyük bir heyecanla sürdüreceğini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yeni hedefler doğrultusunda GYODER’in kimliğinin daha yenilikçi bir yapıya bürüneceğini vurguladı. Bugün dünyada sivil toplum kuruluşlarının da yeniden şekillendiğini ifade eden Mehmet Kalyoncu, “Ülkemizin en önemli sektörlerinden birinin çatı kuruluşu, alanının önde gelen fikir ve uygulama platformu olarak gereken dönüşümü biz gerçekleştirmeliyiz. Sektöre öncülük ederken, ilerleyişi sistematik hale getirerek, insanı merkeze alan bir anlayış oluşturmalıyız. Tüm bunlardan yola çıkarak GYODER’in köklülüğünü ve itibarını koruyan, markalaşma sürecini kolaylaştırmayı ve algısını güçlendirmeyi hedefleyen bir kurumsal kimlik çalışmasını hayata geçirdik. Böylece GYODER’in yeni kurumsal kimliği ile birlikte yeni logo ve tasarım standartları da değişti” dedi.

“Gayrimenkul sektörünün birleştirici gücü olan GYODER’in birlik oluşturma becerisi, yeni ismimiz ve logomuza da yansıdı” diyen Mehmet Kalyoncu şöyle devam etti: “Tüm bu değerlendirmelerin ışığında yeni logomuzla birlikte Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği olan ismimizi, üyelerimizin de onayı ile Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirdik. İletişimin çok hızlı seyrettiği bir dönemde daha yalın ve güçlü bir iletişim yapabilmek için çok uzun ve özellikle İngilizcesinin zor anlaşıldığı ismimizi güncellemenin faydalarını çokça göreceğimize eminiz.

Ayrıca GYODER kurulduğunda sadece GYO’lar varken bugün GYF’ler, Altyapı GYO’ları, Gayrimenkul Sertifikası gibi araçların da var olmasından dolayı ‘Gayrimenkul Yatırımcıları’ şeklinde bir çerçeve oluşturmak daha isabetli olacaktır. Öte yandan bir sivil toplum kuruluşu olarak yatırım kavramı bizim için daha derin anlamlar da ifade ediyor. GYODER çatısı altında birçok firma, girişimci ve genç üyelerimiz de, sağladığımız eğitim, buluşma ve etkinliklerle aslında geleceğine yatırım yapıyor.”

“SEKTÖRÜ ÇOK HAREKETLİ BİR DÖNEM BEKLİYOR”

Gayrimenkul sektörünü çok hareketli ve farklı bir dönemin beklediğini belirten Mehmet Kalyoncu, “Bundan sonra birçok yenilik hayatımızı, ekonomimizi, sektörümüzü hatta bireysel alışkanlıklarımızı etkileyecek. GYODER Ailesi olarak, hep birlikte sektörümüzü bu yeni dünyaya hazırlamak zorundayız. Yenilikleri kaçırma, geride kalma lüksümüz yok. Biz bu yeni dünyaya hazırlanmanın, 3T olarak kısalttığımız prensiplerle güçlendirilmiş bir kültürle mümkün olabileceğine inanıyoruz. ‘Tabiat’, ‘teknoloji’ ve ‘tasarım’. Sektörümüzün doğaya saygılı, teknolojinin en güncel imkanlarından faydalanan ve iyi tasarlanmış projeler üretme motivasyonuyla hareket etmesi ve ürettiğimiz her bir projenin, çaktığımız her bir çivinin şehirlerimize bir iz bıraktığının bilincinde olması gerekiyor. Ürettiğimiz her proje kendi çocuklarımıza layık gördüğümüz nitelikte olmalı” diye konuştu.

“ÇALIŞMALARI DAHA DA HIZLANDIRACAĞIZ”

Mehmet Kalyoncu, GYODER Başkanı olarak geçirdiği bir yıllık süre içinde, 9 ana başlık altında; ‘Ülkemizde gayrimenkul sektörünün algısını iyileştirmek’, ‘GYO’ların ve sektörümüzün sermaye piyasalarında rol almasını sağlayan diğer araçların önünü açmak’, ‘Sektörümüzü akademi ile daha fazla yakınlaştırmak, araştırmaya değer veren bir sektör olmasına katkı sağlamak’, ‘Sektörümüzün insan kaynağı niteliğini yükseltmek’, ‘Dünyada Türkiye gayrimenkul sektörünü tanıtmak’, ‘Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı kurumsal gayrimenkul firmalarının problemlerinin çözümüne destek olmak” amacıyla sürdürdükleri çalışmaları, yenilenen GYODER ile daha da hızlandıracaklarını vurguladı.