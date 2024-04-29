Odine, İstanbul Kongre Merkezi’nde 25-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Mobilefest 2024 Fuarı’nda sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler ile buluştu. Fuar kapsamında düzenlenen törenle, UDHAM bünyesinde 5G teknolojisinin geliştirilmesi için çalışan Odine’in de aralarında bulunduğu 14 firmaya sertifikaları teslim edildi. Öte yandan, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından, Türkiye’de teknoloji inovasyonunu teşvik etmek amacı ile düzenlenen İhracatı Hızlandıranlar 2024 üstün başarı yarışmasının kazananları da Mobilefest 2024 fuarının üçüncü gününde gerçekleşen tören ile açıklandı. Odine, global pazarda gerçekleştirdiği başarılı projeleri ve iş ortaklıkları ile “Teknoloji İnovasyonu” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Odine Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alper Tunga Burak, "Yurt içindeki sektör paydaşlarımızla buluşma imkânı bulduğumuz Mobilefest 2024 fuarında karşılaştığımız yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısını Geliştirme Projesi'nin 1. Fazınının tamamlanması kapsamında başarı sertifikamızı almış olmaktan ve Teknoloji İnovasyonu altın ödülünün kazananı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarılar geleceğe yönelik hedeflerimizi ve planlarımızı destekleyerek bizi motive ediyor" dedi.