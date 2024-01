Sürdürülebilir enerjinin önemine dikkat çekmek ve kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla her yıl, ocak ayının ikinci haftası Enerji Verimliliği Haftası olarak kutlanıyor. Kesintisiz güç çözümleri sektörünün lider şirketi Teksan da ekonomik ve çevreci inovatif ürünleriyle 30 yıldan bu yana sektöre verimlilik sağlayan ürünler sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin öncü enerji çözümleri sağlayıcılarından biri olan Teksan, enerji depolama ve kullanımını optimize eden ürün portföyüyle Enerji Verimliliği Haftası’nda dikkat çekiyor.

Ekonomik enerji depolama çözümü TESS

Teksan mühendisleri tarafından kendi Ar-Ge merkezinde geliştirilen enerji depolama çözümü TESS (Teksan Enerji Depolama Sistemleri) verimlilik sağlayan özellikleriyle öne çıkıyor. Daha az kaynak tüketen, uzun ömürlü, çevreci ve ekonomik bir enerji depolama çözümü olan TESS; yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi gündüz saatlerinde depolayıp tüketimin yoğun olduğu akşam saatlerinde kullanılarak enerji akışını verimli bir şekilde yönetiyor. Elektrik enerjisini elektrokimyasal enerjiye dönüştürerek depolama kapasitesini artırıyor. Sistemi anlık veri akışı ile sürekli izleyen akıllı teknolojilerin değişen koşullara otomatik olarak adapte olması sayesinde ise TESS, enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Go On, enerji ihtiyacının olduğu her yerde kullanılabiliyor

Bunun yanı sıra Teksan tarafından 2023 yılı sonunda piyasaya çıkarılan TEKSAN Go On taşınabilir güç istasyonu ve güneş panelleri ise enerji ihtiyacının olduğu her yerde verimli bir enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Portatif özelliği sayesinde daha çok kamp, piknik, doğa tatili gibi açık hava faaliyetlerinde kullanıma uygun olan Go On güç istasyonları, akıllı batarya sistemi ile elektronik cihazlara bağlı olarak 48 saate kadar şarj ömrü sunuyor. Teksan güneş panelleri ise gün boyunca enerjiyi toplayarak, gece veya bulutlu havalarda dahi kullanılabiliyor. Teksan Go On, bunun yanı sıra acil durumlar ve yaşam destek üniteleri için kesintisiz güç sağlama özelliği ile de yaşam kurtarıcı bir çözüm sunuyor.

Hibrit jeneratör ile yüzde 90’a varan enerji tasarrufu

Kesintisiz güç çözümleri pazarında inovatif ürünleri ile tanınan Teksan, Türkiye'nin ilk hibrit jeneratörünü 2015 yılında pazara sunmuştu. Yüzde 90'a varan enerji verimliliği sağlayan hibrit jeneratör elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını eş zamanlı karşılamada öncü bir rol üstleniyor. Yakıttan yüzde 65 tasarruf sağlayan, karbon salınımını ise yüzde 65’e varan oranda azaltan hibrit jeneratör, telekom projeleri, tarım projeleri, inşaats şantiyeleri, elektrik şebekesinin olmadığı yerler, afet kurtarma çalışmaları ve etkinlikler gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Teksan, sürdürülebilir enerji çözümleri ile geleceğin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor.