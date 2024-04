Kesintisiz güç çözümleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Teksan’ın açık havada enerji çözümü sunan güç istasyonu ve güneş paneli Teksan GO ON, havaların ısınması, kamp ve karavan mevsiminin açılmasıyla birlikte doğada vakit geçirmeyi sevenlerin yardımına koşuyor. Açık havada elektrik şebekesine gerek olmadan güç sağlayabilen ve birçok ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olan Teksan GO ON, portatif özelliği sayesinde kolayca taşınabiliyor ve rahat kullanım sağlıyor.

İster drone şarj et, ister laptop…

Ürün, kullanılacak elektronik aletin güç değerine bağlı olarak uzun şarj ömrü sunuyor. Elektrik şebekesinin bulunmadığı alanlarda akıllı telefon, laptop, drone gibi cihazları şarj edebilen Teksan GO ON; mini buzdolabı, TV, projeksiyon gibi ürünleri de priz girişi sayesinde çalıştırabiliyor. AC, DC, USB ve Type C çıkışları sayesinde aynı anda birden fazla cihazı şarj etme imkânı da sağlıyor.

Bu özelliğiyle kamp ve karavan gibi elektrik şebekesinin bulunmadığı doğal ortamlarda hem teknolojik aletlerin şarj edilmesi ve hem de buzdolabı gibi eşyaların çalıştırılmasında kullanıcılara kolaylık sunuyor.

Farklı hava koşulları ve sıcaklıklarda kullanılabilen Teksan GO ON, -10 ile 40 derece arasındaki sıcaklıklarda kullanıma imkân veriyor. Sıcaklık kontrolü, aşırı gerilim koruması ve kısa devre koruması özellikleriyle güvenli kullanım sağlayan GO ON, uyku modu aktif olduğunda ise otomatik olarak kapanabiliyor.

İhtiyaca göre 300, 600 ve 1500 watt güç seçenekleri bulunan Teksan GO ON, sahip olduğu akıllı batarya sistemi BMS sayesinde bataryası tamamen şarj veya deşarj olduğunda enerjiyi kesiyor.

LiFePO4 bataryalarında depoladığı enerji ile akıllı batarya yönetimi sunarak uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunuyor. 300 wattlık GO ON, bir akıllı telefonu (10 w) 20 kez, elektronik aletleri (elektronik el aletleri) (40 w) 6 saat ve üzeri, mini buzdolabını 6 saat ve üzeri şarj edebiliyor. 600 wattlık GO ON ise akıllı telefonu 40 kez yeniden şarj ederken elektronik aletlerin (elektronik el aletlerini) 13 saat ve üzeri, mini buzdolabını ise 11 saat ve üzeri şarj edebiliyor. En yüksek güç kapasitesine sahip 1500 wattlık GO ON ise, akıllı telefonu 95 kez şarj edebilirken elektronik aletleri (elektronik el aletleri) 28 saat ve üzeri, mini buzdolabını (40 w) ise 24 saat ve üzeri sürelerde çalıştırabiliyor. Hafif tasarımıyla da kolaylık sunan Teksan GO ON’un 300 watt’ı 4.3 kilo, 600 watt’ı 6.7 kilo, 1500 watt’ı ise 16 kilo ağırlığında. Ürün, sessiz çalışması ile kullanıcı dostu bir kullanım sunuyor.

GO ON güneş panelleriyle açık havada özgürlük

Teksan GO ON Taşınabilir Güç istasyonlarının bataryası bittiğinde farklı şekillerde doldurmaya imkân veriyor. Elektrik şebekesinden hızlı şarj olan GO ON, araç çakmak soketi kullanılarak seyahat halindeyken araçtan şarj edilebiliyor. Bunun yanı sıra açık havada bataryayı doldurmak için Teksan GO ON Taşınabilir Güneş Panelleri yardıma koşuyor. Güneş ışığından ürettiği enerji ile taşınabilir güç istasyonlarının bataryasını doldurarak kesintisiz enerji sağlıyor. Teksan GO ON Güneş Panelleri 100W ve 200 W seçeneklerinde sunuluyor. 3500 + çevrim ömrü ile uzun süreli kullanıma da olanak tanıyor. Kompakt tasarımı, hafifliği ve katlanarak çanta gibi taşınabilmesi sayesinde her yere rahatça taşıma ve kurulum sağlıyor. IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık da sunan Teksan GO ON Taşınabilir Güneş Panelleri, çevre dostu tasarımıyla da sürdürülebilir enerjinin öncülerinden.