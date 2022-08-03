Üniversite adaylarına tercih desteği

Süleymanpaşa Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olarak tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. Tekira AVM giriş katında kurulan stantta, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi desteği ile ücretsiz olarak tercih desteği hizmeti veriliyor.

YKS’de barajı geçerek tercih yapacak olan öğrencilere tamamen ücretsiz olarak verilen tercih danışmanlığı hizmeti, uzman eğitmenler ve rehber öğretmenler tarafından veriliyor. 1-5 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmeti, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, YKS tercihi yapacak olan öğrencilere çağrıda bulunarak, şu açıklamayı yaptı: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yükseköğrenim tercihlerini en doğru biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Namık Kemal Üniversitemiz işbirliğinde sunduğumuz Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmetimiz, beş gün boyunca Tekira AVM’de kurulan standımızda veriliyor. Üniversite adayları, uzman hocalarımızdan 10.00-17.00 saatleri arasında danışmanlık desteği alabilir. Tercih yapacak öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar diliyor, hayalini kurdukları üniversite ve bölümlere yerleşmelerini temenni ediyorum.”