31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde aday olan ünlü isimlerin sandıkta ne sonuç aldıkları merak edildi. O isimler şöyle listelendi.

HAKAN PEKER HÜSRANA UĞRADI!

İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı şarkıcı Hakan Peker de hüsrana uğradı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinden seçime giren Peker'in oyların yüzde 3.5'ini aldı. Safranbolu'da CHP'li Elif Köse yüzde 47 oyla kazandı.

ŞARKICI DAVUT GÜLOĞLU DA KAYBETTİ

Düzce'de Yeniden Refah Partisi'nden seçime giren şarkıcı Davut Güloğlu, mevcut belediye başkanı AK Partili Faruk Özlü karşısında yüzde 29.5 oy alsa da kaybeden taraf oldu. Özlü dünkü seçimde yüzde 40 oy alarak ikinci kez belediye başkanı seçildi. Düzce'nin en büyük kaybedeni ise geçen seçimde 6'lı Masa adayı olarak yarışa giren İYİ Parti'ydi... Bir önceki seçimde yüzde 28 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5.6'ya gerilerken; CHP'li aday Mehmet Keleş yüzde 12.5 oy aldı.

MESUT YAR DATÇA'DA, İRFAN DEĞİRMENCİ ÇANKAYA'DA KAYBETTİ!

Ünlü televizyoncu Mesut Yar, Muğla Datça'da bağımsız belediye başkan adayı olarak girdiği seçimi kaybetti. Datça'nın kazananı yüzde 46 oy oranıyla CHP'li Aytaç Kurt oldu.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI KAZANDI

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir Çeşme'nin yeni belediye başkanı seçildi. 33 yaşındaki Lal Denizli, CHP adayı olarak girdiği yarışta yüzde 56 oy aldı. DEM'in yüzde 3.4 oy aldığı Çeşme'de, Cumhur İttifakının adayı MHP, oylarını geçen seçime göre yüzde 42'den yüzde 33'e düşürürken, Zafer Partisi'nin oyu yüzde 1.9'da kaldı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ZAFER KAZANDI

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'ta seçimi kazandı. Sanatçı, oyların yüzde 55.7'sini aldı.

Dağcı Nasuh Mahruki de İstanbul Beşiktaş'ta yarışa bağımsız aday olarak katılmıştı. Ancak seçilmeyi başaramadı…



