Türkiye’nin önde gelen motor şirketlerinden TEI, Türkiye'nin havacılık serüvenine kazandırdığı ilklerle adından söz ettirmeye devam ederken insan kaynakları uygulamaları ile de dikkat çekiyor. 3 bin 600’ü aşkın çalışanıyla tüm faaliyet alanlarında mükemmeli hedefleyen ve çalışan deneyimini odak noktası haline getiren TEI, sürekli gelişim ilkesiyle her zaman daha tercih edilebilir bir iş yeri haline gelmek için çalışmalarına devam ediyor.

Tüm çalışanlarına “Çalışan Mutluluğu Anketi” uygulayarak; araştırmada elde ettiği skorlar doğrultusunda "Olağanüstü Çalışan Deneyimi" statüsünde yer alarak savunma sanayi sektöründe birinci oldu ve “Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri” ödülünü tüm çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Bu başarılar, şirketin çalışanlarına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sererken, TEI; çalışan deneyimini iyileştirmeye ve açık bir iletişim ortamı oluşturmaya devam ediyor.