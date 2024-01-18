Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Eyibilen, uyku apnesinin çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu, tedavi edilmediği taktirde vücutta kalıcı hasarlara neden olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Eyibilen, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiren uyku apnesi hastalığı hakkında bilgiler verdi. Eyibilen, “Uyku apnesi, uykuda solunumu durması olarak tanımlanmaktadır. Basit apne veya horlama ile uyku apnesi arasında bazı farklar bulunmaktadır. Uykuda nefes durması, yani apne on saniyeden fazla sürüyorsa bu hastada apnenin zararlı etkileri görülebilmektedir. İnsanların yaklaşık üçte biri habitüel horlama, yani alışkanlık horlamaya sahiptir. Apne ise bu horlama durumundan farklıdır. Özellikle insana zarar veren apne yani uyku apnesi sendromunda hastalar gece rahat uyuyamaz, 10 saat veya bazen 15 saat uyuduğu halde hasta sabah kalktığında uykuyu alamamadan şikayetçi olmaktadırlar” dedi.

“Uyku apnesinde apnenin kaynağını bulmak önemli”

Uyku apnesi belirtileri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ahmet Eyibilen, “Basit horlamada hasta ne kadar horlarsa horlasın çevresine zararı olur fakat kendisine zararı olmaz. Uyku apnesi olan hastalar, sabah kalktıklarında uykuyu alamama, baş ağrısıyla uyanabilmektedirler. Geceleri yatmadan önce otururken bazen televizyon seyrederken uykuya dalarlar. Beraberinde aşırı kilo, şeker hastalığı olabilmekte, fakat bu rahatsızlıklar bazen de olmaz. Uyku apnesinde apnenin kaynağını bulmak önemlidir. Bazı hastalarda uyku testi (polisomnografi) istenmeyebilir. Özellikle, sabah uyandığında uykuyu alamıyor ve baş ağrısı ile uyanıyorsa ve bu hastada kilo varsa uyku testi tercih edilmektedir” diye konuştu.

“Tedavi edilmeyen uyku apnesi vücutta kalıcı hasarlara yol açıyor”

Apnenin tedavi edilmemesi halinde vücutta ciddi kalıcı hasarlar meydana getirdiğine de değinen Doç. Dr. Eyibilen, “Bazı hastalarda uyku sırasında nefes durması var fakat sabah rahat uyanıyorsa, sabah baş ağrısı yoksa oturduğu yerde uyuklamıyorsa (televizyon seyrederken sıkça uyuklama gibi) uyku testi istenmeyebilir. Özellikle partner ya da eş tarafından tanıklı olması çok önemlidir. Bu duruma tanıklı uyku apnesi denilmektedir. Eğer bir hastada tanıklı uyku apnesi varsa, hastanın uyku problemleri de varsa, bu hastalarda etraflıca kulak, burun, boğaz muayenesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki uyku apnesi varsa bu hastalığın çaresine bakılmalı, devam eden apneler vücutta kalıcı hasarlara akciğer, kalp gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu tarz şikayetleriniz varsa uyku apnenizi tedavi ettirmeniz gerekmektedir" şeklinde konuştu.