TAV Havalimanları, Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihinde farklı alanlarda öne çıkan kadınların biyografilerinden oluşan sergiyi Ankara, İzmir ve Antalya havalimanlarında yolcularla buluşturdu. Sergi içeriği Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından vakfın afiş, efemera ve özel arşiv koleksiyonundan yararlanılarak oluşturuldu.

Türkiye modernleşme tarihinin bir izdüşümü olarak Cumhuriyet'in 100 yılında farklı zaman, kültür, eğitim ve coğrafyalardan elli Cumhuriyet kadınının fotoğraflarından oluşan sergiyle kadınların Cumhuriyet dönemindeki önemli rolünü vurgulanması amaçlanıyor. Serginin küratörlüğünü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul üyesi Doç Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ve Genel Koordinatörü Hülya İskender üstlendi.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu, “Cumhuriyet’in Kadınları: 1923-2023” sergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bu yana kadınların toplumsal ve kamusal alanda varlıklarını, kuruluştaki ve ilerlemedeki katkılarını yeniden hatırlatmak üzere oluşturuldu. Bu sergide yer alan elli kadın, 100 yıllık bir dönemde Kurtuluş Savaşı’ndan eşit hak mücadelesine, siyasetten toplumsal hayatın her alanına, eğitimden üretime uzanan yolda tarihsel ve toplumsal açıdan kadınların deneyimlerini görünür kılmaya ve yeniden anımsatmaya olanak sağlayacaktır” dedi.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, “Kadınların toplumsal hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde katılabilmesi Cumhuriyetin en önemli kazanımları arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken, Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin özel arşivinden yararlanarak hazırladığı bu sergiye havalimanlarımızda ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sergide biyografileri yer alan isimler arasında Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, ilk kadın orkestra şefi İnci Özdil, ilk kadın bakan ve rektörü Türkan Akyol ve ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy bulunuyor.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı hakkında

Türkiye'nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, koleksiyonlarıyla Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de kadınlara ait ya da kadınlarla ilgili eserleri ve belgeleri barındıran bilgi ve belge merkezidir. Yazılı, işitsel, görsel ve üç boyutlu materyalleri sağlayarak arşiv ve koleksiyonlarını oluşturan Vakıf, kadınlara dair günlük ve özel yaşamla ilgili kaynakları özenle toplar. Bu kaynaklar arasında kadınların kişisel arşivleri, aile evrakları, mektuplar, günlükler; kadın örgütlerinin kampanya ve kayıtları, sanat eserleri, kadınların otobiyografileri ve biyografileri, filmler, fotoğraflar, videolar, afişler, efemera, sözlü tarih kayıtları ve transkriptleri gibi bilgi kaynakları yer alır. Vakıfta; Özel Arşivler, Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri, Efemera, Gazete Kupür, Afiş, Görsel, Nadir Eserler, Sözlü Tarih, Kitap, Süreli Yayın, Tez, Makale, Sanat Eserleri, Kadın Yazarlar, Kadın Sanatçılar ve İşitsel başlıkları altında toplamda 16 koleksiyon bulunmaktadır.