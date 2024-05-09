Orman Genel Müdürlüğünde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla "2024 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in yangınlara karşı nasıl önlem alındığı ve müdahale edildiğine ilişkin sunumunun ardından toplantıda Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki yangın tatbikatı gösterildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını söyledi. Orman alanlarının son 22 yıl içerisinde 23 milyon 400 bin hektara çıkarıldığını belirten Bakan Yumaklı, Türkiye yüzölçümünün yüzde 30’unun ormanlarla kaplı olduğunu ifade etti.



“Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı”

Orman yangınları ile mücadelede değişen koşulları göz önünde bulundurduklarını belirten Bakan Yumaklı, “Her ne kadar iklimsel faktörler yangınları tetikleyen faktörleri oluştursa da bireysel ve toplumsal olarak da üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Artık bütün kamuoyu tarafından biliniyor ki, orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı. Bunun için orman yangınlarıyla mücadelemizin büyük ve önemli kısmını yangın öncesi çalışmalarımız oluşturmakta” dedi.



"Yangına müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük”

Yangın kuleleri ve emniyet şeritlerinin yangınlar ile mücadelenin ön safhasını oluşturduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, “22 yıl önce hiç olmayan bu imkan, bugün 4 bin 727 adet havuz ve gölet olarak orman teşkilatımızın hizmetinde. Bugün 184’ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızın tamamı 7/24 gözlem altında. Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük. Hedefimiz bu yıl 10 dakika” diye konuştu.

Orman yangınlarına karşı önlem alınması noktasında yapay zeka tabanlı yazılım ve uygulamaların aktif olarak kullanıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, “Akıllı kulelerimizden ve İHA’lardan aldığımız görüntülerin analizi başta olmak üzere pek çok konuda yapay zekadan faydalanıyoruz. Yapay zekanın ‘Yangın Karar Destek Sistemi’ orman yangınlarını simüle edebiliyor” dedi.

Orman yangınlarına karşı tam teyakkuzda olduklarına dikkati çeken Yumaklı, “26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, bin 649 arasöz ve su ikmal aracı, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesi ile orman yangınları ile mücadeleye hazırız” ifadesini kullandı.



“25 bin orman işçimizle yangınlara hazırız”

Orman yangınlarına karşı ‘güçlü filo’ vurgusu yapan Yumaklı, “Bütün teknolojik imkanlarımızla, 25 bin orman kahramanı yangın işçimiz ve 122 bin gönüllümüzle yangınlara hazırız. Vatandaşlarımızın da yangının hiç çıkmaması için azami dikkati göstereceklerinden ve yeşil vatana sahip çıkacaklarından hiç şüphemiz yok” dedi.



Son 4 yılda 7 bin 225 orman yangınında 168 bin 194 hektar alan zarar gördü, 122 vatandaş hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, toplantının amacının yangınlarla mücadele eden hava ve kara araçları ile personel kapasitesinin güçlendirilmesi ve diğer kamu kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, orman yangınlarına karşı hazırlanan plan çerçevesinde görev alacak afet grupları, 7 bakanlık ile 10 kurum ve kuruluşun görev tanımlarının yapıldığını belirtti. Orman yangınlarının büyüklüklerinin ise ‘çok küçük yangın’, ‘küçük yangın’, ‘orta büyüklükte yangın’, ‘büyük ve çok büyük yangın’ olarak 4 seviyeye ayrıldığına dikkati çeken Bakan Yerlikaya, belirlenen gruplara göre de müdahale organizasyonlarının tanımlandığını ifade etti. Türkiye’de son 4 yılda 7 bin 225 orman yangını meydana geldiğini hatırlatan Yerlikaya, “Bu yangınlarda toplam 168 bin 194 hektar orman alanı zarar gördü. Bu dönemde AFAD’ın jandarma ile birlikte müdahale ettiği yangın sayısı ise 278. Üzülerek ifade etmeliyim ki son 4 yıl içinde meydana gelen yangınlarda maalesef 122 vatandaşımız hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Son bir yılda meydana gelen 2 bin 272 orman yangınında 15 bin 891 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyen Yerlikaya, “Bu dönemdeki orman yangınlarında 71 yerleşim yerini ve 6 bin 587 vatandaşımızı ise başarıyla tahliye ettik. Son 3 yılda orman yangınları sonrası AFAD tarafından kullanılan ödenek miktarı da geçen yıl 81 milyon lirayı aştı” şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Arama ve kurtarma teknikeri ailemize 2 bin 800 arkadaşımız katılacak ve 6 bin gibi büyük bir sayıya ulaşacağız. Kıymetli bakanımız ile bir protokolle bu arama ve kurtarma teknikerlerimize orman yangınlarını söndürme çalışmalarıyla ilgili de bir eğitim verip, bu noktada Orman Genel Müdürlüğü’nde arkadaşlarımızın yar ve yardımcısı olması noktasında hayırlı bir süreci başlatacağımızın da buradan müjdesini vermek istiyorum.”