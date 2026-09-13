Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kurulan yaklaşık 7 kilometrelik parkurda, Rusya, Almanya ve İngitere ile Türkiye'nin 33 ilinden toplam 468 sporcu yarıştı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın 'Çeşmi cihan' (Dünyanın göz bebeği) olarak nitelendirdiği Amasra ilçesinde, Amasra Çeşmi Cihan Koşusu düzenlendi. İlçedeki belediye binası önünde başlayan koşu yol ve patikadan oluşan 2 etaplı, 7 kilometrelik parkurda yapıldı. Koşu öncesinde yapılan hareketlerle ısınan sporcular, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş ile protokolünün start vermesiyle birlikte kıyasıya yarıştı.

Amasra'nın muhteşem doğasında gerçekleşen yarışma ilçenin tarihi sokaklarına uzanan parkuru tamamlanması ile sona erdi. Toplam 20 ayrı kategoride gerçekleşen ve Bartın, İstanbul, Ankara, Zonguldak gibi Türkiye'nin 33 farklı şehirden yarışmacının katıldığı koşuda Rusya, Almanya ve İngiltere'den de sporcular yer aldı.

Yarışmaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atletizm Federasyonu Başkanı ve Eski Milli Sporcu Ferhat Sakallı, dünya şampiyonu ve eski milli sporcu Ramil Guliyev, eski milli sporcular Zeki Öztürk, Lale Öztürk, Haydar Doğan, Abdulkadir Türk, Serhat Polat, Hüseyin Yağlı, Dudu Karakaya, Ahmet Altun, Serap Aktaş da takip etti.

Organizasyonu düzenleyenlere ve katılan sporculara teşekkür eden Vali Nurtaç Arslan, ''Fatih Sultan Mehmet'in Çeşmi Cihan, dünyanın göz bebeği olarak ifade ettiği ilçemizin muhteşem denizi ve eşsiz manzarasında düzenlenen yarışmaya 468 sporcu katıldı. Ülke dışından ve Türkiye'nin farklı 33 ilinden gelen sporcular, denizi ve doğasıyla eşsiz olan Amasra'mızın tadını çıkardı. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz bu yarışmayı her yıl gerçekleştirerek geleneksel hale dönüştürmek istiyoruz. Başta sporcular olmak üzere organizasyona katılan herkes Amasra'mızı çok sevdi. Biz tüm sporcular ilçemizin gönüllü turizm elçisi olacaklarını ifade ettiler. Dünyanın ve Türkiye'nin her yanından insanları ilçemizi görmesi ve gezmesi için bekliyoruz'' diye konuştu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, organizasyona destek olanlara teşekkür plaketi sunulurken, dereceye giren tüm sporculara ise madalyaları, hediyeleri ve para ödülleri Vali Nurtaç Arslan ile beraberindeki protokol tarafından verildi.