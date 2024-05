Dünyada her yıl 7 milyona yakın kişinin hipertansiyonla ilişkili sorunlar sonucunda yaşamını yitirdiğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Hipertansiyonu kontrol altına alabilmek için bazı besin desteklerinden yararlanılabilir. Besin destekleri hipertansiyon dahil olmak üzere pek çok rahatsızlığı iyileştirmeye yardımcı olabiliyor. Hap, kapsül, tablet veya sıvı formda olabilen besin destekleri; vitaminler, mineraller, bazı bitkiler, amino asitler veya bu maddelerin parçaları olarak sıralanabilir. Fakat besin desteklerinin bir takviye güç olduğunu dolayısıyla yiyeceklerin veya ilaçların yerine geçemeyecekleri unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, hipertansiyonla mücadelede 6 besin takviyesini paylaştı:

Pancar: Sporcular genellikle egzersiz performansını artırmak için pancar takviyesi alırlar çünkü bu kök sebze kaslara kan akışını ve oksijen iletimini artırır ve kan basıncını düşürür.

Sarımsak: Sarımsağın düşük kan basıncı ve kalp hastalığı riskini düşürmek gibi birçok faydası var. Diyete sarımsak eklemek, kan basıncını doğal yollarla düşürmeye yardımcı olabilir.

Yeşil çay: Yeşil çay, sağlıklı kan basıncı seviyeleri de dahil olmak üzere çeşitli etkileyici sağlık yararları ile ilişkilidir. Araştırmalar yeşil çay takviyesi almanın yüksek seviyelerde olan ve olmayan kişilerde kan basıncını önemli ölçüde azahipertlttığını ortaya koyuyor.

Zencefil: Bir başka araştırmaya göre ise 50 yaş ve altındaki kişilerde zencefil takviyelerinin 8 haftaya kadar olan süreyle günde 3 gram veya daha fazla dozda alınmasının kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğü gözlemlenmiştir.

C Vitamini: C vitamini, vücudumuzun birçok önemli süreç için ihtiyaç duyduğu suda çözünen bir besindir. Son araştırmalar C vitamini almanın kan basıncı seviyelerini önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor. C vitamini eksikliği bulunanların tansiyon riski daha yüksek olabiliyor.

D Vitamini: Araştırmalar yüksek D vitamini seviyesine sahip olan kişiler düşük seviyeye sahip olanlara kıyasla hipertansiyon riskinin yüzde 30’a kadar azaldığını tespit etmiştir. Bu nedenle, yüksek tansiyonu olan kişiler D vitamini seviyelerini kontrol ettirebilir ve buna göre de gerekirse takviye alabilir.

Magnezyum: Magnezyum, kan basıncının düzenlenmesi de dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonu için kritik öneme sahip bir mineraldir. Araştırmalar, magnezyum takviyesinin kan basıncını düşürebileceğini ve yüksek tansiyona karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor.

Potasyum: Potasyum, kan basıncını düzenlemek için bilinen en iyi besin takviyesi olabilir. Çalışmalar, gıda veya takviye yoluyla alımı artırmanın yüksek tansiyon seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.