Trendyol Süper Lig’de 2. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan duyuruya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray'ın, Trabzonspor'u konuk edeceği maçı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig’de 2. hafta programı ve hakemler şu şekilde:
18 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan
19 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 Ağustos Pazar
19.15 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Ağustos Pazartesi
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Cihan Aydın