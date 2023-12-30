Suudi Arabistan'da maç oynama fikri kimden çıktı

Fatih Altaylı yazısında Suudi Arabistan'da Süper Kupa oynama fikrinin kimden çıktığını açıklamıştı.

"Fikir Ali Koç'tan geldi"

Altaylı, Süper Kupa fikrinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çıktığını söylemişti.

Altaylı, Ali Koç'un TFF Başkanı'na maçın Suudi Arabistan'da oynanması durumunda kulüplerin ciddi bir gelir elde edeceğini söylediğini aktarmıştı.

Fatih Altaylı açıklamalarında şunları kaydetmişti:

Bu hafta sonu bir restoranda Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli sponsorlarından birinin patronu ile karşılaştım. Yıllardır tanıştığımız için biraz sohbet ettik. Haliyle laf futbola, milli takımın başarısına ve oradan da Suudi Arabistan’da oynanacak kupa finaline geldi.



Futbolun en önemli sponsorlarından biri olarak bu maçın Türkiye’de oynanmasına yönelik bir talebiniz ya da en azından bir itirazınız olmadı mı?” diye sordum.

"Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi? dedim"

Bizim sponsor olarak bu işlere karışma hakkımız yok. Ama elbette bir vatandaş olarak, milliyetçi bir vatandaş olarak bunu Federasyon Başkanı’na sordum.



Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi?” dedim. “Ali Koç önermiş” dedi. “Anlamadım” dedim. “Ali Koç’un önerisiymiş” dedi ve anlattı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’’da oynanacak Süper Kupa finali ipta edildi

"Avrupa takımları Suudi Arabistan’da maç veya turnuva oynayarak çok ciddi gelir elde ediyorlar"