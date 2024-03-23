Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın tarihinde değişiklik talebi geldiği ve bu talebi değerlendirdikleri ifade edilmişti. Ancak, yapılan son açıklama ile birlikte tarih değişikliği olmadığı ve mücadelenin planlandığı gibi gerçekleşeceği belirtilmiş oldu.