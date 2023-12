2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşı karşıya gelecekti. Fakat Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp müsabakayı oynamama kararı aldı ve Riyad’dan ayrıldı. Yaşanılan bu olay dünya basınında geniş yer buldu.



İspanyol basını

AS'ta yer alan haberde, “Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna çeşitli anma törenleri yapması reddetmesi nedeniyle oynamayı reddetti. Birkaç beklenen saatin ardından anlaşmaya varılamadı ve oyun oynanmayacak” ifadeleri kullanıldı.

Marca ise, “Türk futbolundan son gelişmeleri aktarıyoruz: Galatasaray ile Fenerbahçe bu öğleden sonra Türkiye Süper Kupa finali oynayacaktı. Para kazanmak amacıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 100. yılı anısına Suudi Arabistan'a getirilen muhteşem bir maç. Maçın oynanmasına birkaç dakika kala ara verildi. Bunun nedeni, Suudi yetkililerin, ısınma sırasında her iki kulübe de Mustafa Kemal Atatürk onuruna anma töreni yapılmasına (görünüşe göre antrenman formaları ve pankartlar) izin vermemesidir. Daha önce müzakere edilmemiş siyasi bir neden. Atatürk, bugün 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Öğleden sonra Riyad'da bir otelde ev sahibi ülkenin yetkilileri, Türkiye Spor Bakanı ve her iki takımın başkanları arasında uzun bir toplantı yapıldı ancak anlaşma sağlanamadı. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi” cümlelerine yer verdi.

Mundo Deportivo da haberinde, “Galatasaray ve F.Bahçe, Riyad'daki Süper Kupa karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala oynamayı reddetti” başlığını kullanarak, “Türk futbolu son dönemde skandaldan skandala doğru gidiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, bu Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'yı bu kez oynamayı reddetti. Maç, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr Futbol Kulübü'nün maçlarını oynadığı Al Awwal Park'ta oynanacaktı. İki takım, anlaşmaya vararak oyuncuların sahaya çıkmasını engelledi" denildi.



İngiltere basını

İngiliz Daily Mail gazetesinde de Süper Kupa finalinin oynanmaması geniş yer buldu. Gazete, "Riyad'daki Türkiye Süper Kupası iptal edildi" başlığının yer verildiği haberde, “Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Süper Kupa finali, ev sahibi Suudi Arabistan'la yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi. Kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerde bulunması nedeniyle, yerel saatle 20.45'te başlama vuruşu öncesinde her iki takım da Al-Awwal Park stadına gitmedi. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın ertelendiğini ve ileri bir tarihte oynanacağını doğrulayan iki kulüpten ortak bir açıklama yaptı” değerlendirmesini yaptı.



Portekiz basını

A Bola, gazetesinde haberin başlığında “Riyad'daki Türkiye Süper Kupası, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi" ifadeleri kullanılırken, haberin devamında ise, “Reddedilmenin nedeni, Suudi hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle eski cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı maç formalarının kullanılmasına yasak getirmesiyle ilgili. Kulüp başkanları ile Suudi hükümeti arasındaki görüşmeler tüm gün sürdü ancak anlaşma sağlanamadı ve takımlar kaldıkları otellerden bile ayrılmadı. Suudiler, forma kullanımını yasaklamanın yanı sıra, maç başlamadan önce stadyumun ses sisteminde Türk marşının çalınmasını da yasakladı” bilgileri yer aldı.



Alman basını

Alman Bild ise, “Çöldeki Türkiye derbisinde büyük tartışma” başlığıyla öne çıkardığı haberin devamı, “Şampiyon Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupa düellosu iptal edildi. İki üst düzey takım arasındaki maçın aslında bu akşam saat 18:45 (TSİ 20.45) Arabistan Riyad’da oynanması gerekiyordu. Zaten bu konuda daha önceden de çok eleştiri vardı çünkü bu Türk futbolunun ticarileşmesi adına bir adım daha oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray oynamayacak. Sebebi ise Suudilerle değerler konusunda yaşanan anlaşmazlık. Isınmalarda her iki takım da Atatürk forması giymek istedi. Suudiler buna karşı” şeklinde devam etti.



Fransız basını

Fransız So Foot, maça çıkmama kararıyla ilgili, “Bir karmaşa daha: Fenerbahçe, “Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankart açmak isterken, Galatasaray da “Ne mutlu Türk’üm diyene" yazılı pankart açmak istedi. Burada da Suudi Arabistan bu girişimi resmen reddetti. Türk gazetecilerin haberine göre, iki kulübün başkanları Dursun Özbek ve Ali Koç, TFF Başkanı ile istişarede bulunarak, organizasyonun yapılabilmesi için uzlaşma sağlamaya çalıştı. Maç saatinin gelmesine ve yerel taraftarların tribünlerde bulunmasına rağmen maç resmi olarak iptal edildi. Her iki takımın da gece İstanbul'a dönmeyi planlıyor” denildi.



İtalya basını

İtalyan Tuttosport'da da gerçekleşen maça çıkmama kararıyla ilgili yapılan haberde, “Riyad'da yapılması planlanan Türkiye Süper Kupası için geçerli olan ve yılbaşı arifesinde şampiyonun belli olacağı, Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı ile Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'si arasında oynanacak derbi maçı oynanmayacak. Her iki kulüp de İstanbul'a dönmüş olup, kupanın daha sonra ileri bir tarihte oynanacak şekilde iptal edilmesine karar verildi” şeklinde paylaşıldı.