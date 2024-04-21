Sultanlar Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda mutlu sona ulaştı. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off yarı finalinde Türk Hava Yolları’nı 2-0 eleyerek finale yükseldi. Final serisinde Eczacıbaşı ile karşılaşan Fenerbahçe, 5. maça taşınan seride parkeden 3-0 galip ayrıldı ve durumu 3-2’ye getirdi. Ligde üst üste ikinci kez şampiyon olan sarı-lacivertliler, toplamda 7. şampiyonluğunu elde etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Aslı Kalaç, Ana Cristina de Souza, Bojana Daca, Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), (Magdalena Stysiak, Meliha Diken, Buse Ünal, Cansu Çetin)

Başantrenör: Stefano Lavarini

Eczacıbaşı Dynavit: Tijana Boskovic, Hande Baladın, Elif Şahin, Jovana Stevanovic, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kısal, Simge Aköz (L), (Beyza Arıcı, Alexa Gray, Naz Aydemir)

Başantrenör: Ferhat Akbaş

Setler: 25-18, 25-22, 27-25

Süre: 90 dakika (28, 29, 30)

İsmail Yasin Akçın



