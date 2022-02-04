T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ’NDEN PROMETEON’UN YENİ AR-GE MERKEZİ’NE ZİYARET

Ziyarette Dağlıoğlu’na Özel Kalem Müdürü Bilal Uyar, Proje Müdürü Mustafa Erdönmez ve Analist Onur Kanan eşlik etti. Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, Prometeon Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölge CEO’su Gökçe Şenocak ve Fabrika Direktörü Bahadır Özer ile buluşan heyet, Prometeon Tyre Group’un Türkiye yatırımları ve Yeni Ar-Ge Merkezi hakkında bilgi aldı. Prometeon Türkiye’yi ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını belirten T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu şunları söyledi: “Bugünkü ziyaretimizde Prometeon Türkiye’nin TÜBİTAK ve Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile yürüttükleri Ar&- Ge çalışmalarıyla gurur duyduk. Prometeon Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının ülkemizin politikaları ile uyum içerisinde olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander ise, “Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olan Kocaeli fabrikasında 15 milyon dolarlık Ar-Ge Merkezi ile sürdürülebilirliği her zaman gündeminde tutan Prometeon Tyre Group, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltan yeni lastik teknolojileri geliştirmek için çalışıyor” dedi. Prometeon Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölge CEO’su Gökçe Şenocak da şöyle konuştu: “Kapasitemizi 1,5 milyon adede çıkardık. Yatırımla birlikte Türkiye’deki Ar-Ge ekibimiz yaklaşık 100 kişiye yükselirken Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen patent sayısı da artacak.”