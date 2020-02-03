Ekonomide olumlu sinyaller...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz ay Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma ofisinde hükümetin ekonomide 2020 yılı hedeflerini açıkladı. Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze miras kalan Dolmabahçe’nin tarihi atmosferinde genç bakan oldukça iddialı konuştu. Albayrak, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyüyeceğini söyledi ve bu oranın ulaşılabilir bir hedef olduğunun altını çizdi.

Geçmiş yıllarda Çin’den sonra dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke olarak rekor kıran Türkiye, son birkaç yıldır ekonomide yaşanan daralmanın ardından bu yıl yüzde 5 büyümeyi gerçekleştirebilirse önemli bir başarı elde edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yüzde 5 büyüme uçuk kaçık bir hedef değil” diyor. Ekonomideki sinyaller, Bakan Albayrak’ı destekliyor.Borsa İstanbul (BİST) tarihinin rekorunu kırdı. Global Menkul Değerler tarafından açıklanan “2020 Türkiye Strateji Raporu” bunu daha da güçlendiriyor. Rapora göre; 2020’de iç talep canlanacak, şirketlerin karı yüzde 25 artacak. Gedik Yatırım tarafından yapılan araştırma da ekonomideki büyümenin yüzde 5’lere yakın bir seviyede olacağını gösteriyor. Enflasyon ise tek haneli rakamlara inecek.

“Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip.” Bu sözler, dünya otomotiv devi Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin’e ait. Geçtiğimiz ay 150 araçlık teslimat töreni için İstanbul’a gelen Bruno Blin ile görüşmemizde Türkiye ve Türkiye ekonomisi konusundaki düşüncelerini öğrenmek istedim. Blin, kendisine yönelttiğim sorulara cevap verirken “Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip” dedi. Renault Trucks gibi global bir şirketin başkanından bunu duymak ilginçti. Çünkü bizler Türkiye ekonomisini değerlendirirken duygusal olabiliyoruz. Ekonomimizi zayıf veya çok daha güçlü görebiliyoruz.

Oysa bir global şirketin tepe noktasındaki yöneticinin, dışarıdan Türkiye’ye bakışı daha objektif olabiliyor. Bu bakımdan Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin’in Türkiye ekonomisiyle ilgili sözleri önemli. Bruno Blin, Ekovitrin’in sorularını cevaplandırırken şunları söyledi: “Biz Türkiye ekonomisine güveniyoruz.

Bu ülkede 80 milyondan fazla insanın yaşadığı büyük bir ekonomi sözkonusu. Güçlü bir ekonomiye sahip ve çok iyi eğitilmiş insan gücü var. Dünyada ve Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz.”

“TÜRKIYE’YI YABANCI YATIRIMCININ BIR NUMARALI TERCIHI HALINE GETIRMELIYIZ”

Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda DEİK Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı genç ve başarılı işadamı Muhammet Uğurcan Barman, son yıllarda önemli bir daralma yaşayan konut sektörünün uluslararası arenaya açılarak, yabancı yatırımcı payını mutlaka artırması gerektiğinin altını çiziyor. Barman; “Sektördeki daralmanın aşılabilmesi için en büyük çözüm bu” mesajını veriyor. Şubat sayımızın kapak konusu yaptığımız Muhammet Uğurcan Barman ile arkadaşımız Ali Karabaş özel bir röportaj gerçekleştirdi. Barman, Beyttürk olarak Türkiye’de inşa ettikleri projeleri 40’dan fazla ülkenin vatandaşına sattıklarını söylüyor. İran, Pakistan ve özellikle Çin’den, Türkiye’ye yatırım konusunda büyük bir talep olduğunu da vurguluyor. 2020’de inşaat, turizm, e-ticaret gibi sektörlerde yatırımlarını sürdürecek olan Beyttürk, önümüzdeki dönemde holdingleşme yolunda adımlar da atacak.

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRLERİNİN VİZYONER GİRİŞİMCİSİ

Şubat sayımızda yer alan bir başka özel röportajı da Dost Ziraat ve Hayvancılık A.Ş. Yönetim

Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz ile gerçekleştirdik. Tarım ve hayvancılık sektörlerinde biyolojik dönüşüm çalışmalarına başlayan Dost Ziraat ve Hayvancılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz ilk defa Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, Türk tarımına çok büyük faydalar sağlayacak örnek bir projeyi anlattı. Karagöz; “Biz şirket olarak bio ekosistem kurmak için yatırım yapıyoruz. Tohumdan sofraya kadar katma değeri yüksek, biyolojik ve sürdürebilir projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye’de ilk defa bio hybrid tohumların üretiminde öncülük yapıyoruz, Türkiye bio tohum üretiminde dünyanın en büyük aktörlerinden olabilir” diyor. Türk tarım ve hayvancılığın dünyada söz sahibi olması için kendini vakfeden bu genç ve vizyoner girişimciyi kutluyorum.

20. yayın yılına girmenin gururunu yaşayan Ekovitrin önümüzdeki ay yine özel röportajlar, özel dosyalar ve dopdolu bir içerikle sizlerle birlikte olacak.

Saygılarımla…