Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili futbolcu Stefano Denswil, “Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İlk saniyeden son saniyeye kadar bizi desteklediler. 3 puanı almamızda bize çok yardımcı oldular. Tribünlere baktığımda neredeyse tam dolu bir stat gördüm. Bizi desteklemek için gelen taraftarlarımıza 3 puanı verebildiğimiz için de son derece mutluyuz. Kişisel açıdan yorumlamak gerekirse zaten fotoğrafı sosyal medyada gördünüz. Takım açısından çok sıkı çalıştık. Çok sıkı çalıştığımız iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hatta en son haftamızda bile çok sıkı çalışıyorduk. Ama şunu söyleyebilirim; sahada sadece ilk 11 ile kazanmıyorsunuz. Yedek kulübesinden gelen kişilerin de katkıları çok önemli. Bugün gördük ki yedekten gelen arkadaşlarımız da çok sıkı çalıştılar. Takıma iyi enerji verdiler. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz, gelecek haftaya galibiyetle başlıyoruz. İkinci yarıda zorlandığımız bir ara oldu. Ama bundan ayakta kalmayı başardık. Oyunun böyle anları vardır. Önemli olan da bu anlarla başa çıkabilmek. Bütün takım 3 puan için bütün kalbini verdi” dedi.