banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
İzmir'de bir deprem daha!
İzmir'de bir deprem daha!
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 - Afjet Afyonspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Afjet Afyonspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Spor 30.11.2021, 16:01
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 - Afjet Afyonspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Afjet Afyonspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Erdem Seçgin’in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

26. dakikada kaleci Marin Ljubic’ten seken topu alan Doğukan Emeksiz’in altıpastan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Nazmi Candoğan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

56. dakikada sol taraftan defansın arkasına sarkan Emir Kaan Gültekin’in vuruşunda Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

64. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Muammer Sarıkaya’nın ortasında arka direkte topla buluşan Mehmet Yeşil kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

67. dakikada Muammer Sarıkaya’nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Anıl Atağ’ta kaldı.

73. dakikada Mithat Pala’nın kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marin Ljubic’te kaldı.

77. dakikada Erhan Şentürk’ün ceza yayının sol tarafından içeriye girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

86. dakikada Mithat Pala’nın sol kanattan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

88. dakikada Muammer Sarıkaya’nın penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunda kaleci Anıl Atağ meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada sol taraftan yapılan ortada penaltı noktasında boşta kalan Muammer Sarıkaya’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Adem Cinek xx, Kadir Beyaz xx, Kadir Akıllı xx

İstanbulspor: Marin Ljubic x, Berkay Görmez xx, Okan Erdoğan x, Mehmet Yeşil xx, Yusuf Ali Özer x, Ferhat Yazgan x, Aldin Cajic x, Erdem Seçgin x (Muammer Sarıkaya dk. 39 xxx), Kağan Miray Bağış x (Valon Ethemi dk. 56 x), Mertan Caner Öztürk x (Jetmir Topalli dk. 46 xx), Emir Kaan Gültekin x

Yedekler: İsmail Şahinbaş, Tunahan Şamdanlı, Patrick Etego, Ologo, Burak Engin, Esen Yılanlı

Teknik Sorumlu: Mehmet Zeki Dalgıç

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Emre Dayan xx (Mehmet Can Kocabaş dk. 72 x), Yakup Yiğit xx, Erdinç Pekgöz xx, Feyyaz Belen xx (Erhan Şentürk dk. 46 xx), Celal Hanalp xx, Nazmi Candoğan xx, Mithat Pala xxx, İlke Tankul xx (Fatih Aktay dk. 72 x), Doğukan Emeksiz xxx (Mustafa Erkasap dk. 90+4 ?), Cihan Özkara xx (Melik Derin dk. 65 x)

Yedekler: Ahmet Daş, Süleyman Enes Karakaş, Ramazan Kaya, Emirhan Sefa Öz

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Goller: Doğukan Emeksiz (dk. 26), Nazmi Candoğan (dk. 30), Erhan Şentürk (dk. 77) (Afyonspor), Mehmet Yeşil (dk. 64), Muammer Sarıkaya (dk. 90) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Emre Dayan, Fatih Aktay, Doğukan Emeksiz (Afyonspor)

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7