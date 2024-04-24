NBA’de play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı’nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers’ı 96-93’lük skorla mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi. Dallas’ta Luka Doncic 32 sayı, 9 asist, Kyrie Irving 23 sayı, 6 ribaund ve P.J. Washington da 18 sayı, 6 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Clippers'ta ise James Harden 22 sayı, 8 asist ve Paul George 22 sayı, 4 asist ile katkı verdi.



NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:



Doğu Konferansı

Milwaukee Bucks: 108 - Indiana Pacers: 125 (1-1)



Batı Konferansı

Minnesota Timberwolves: 105 - Phoenix Suns: 93 (2-0)

Los Angeles Clippers: 93 - Dallas Mavericks: 96 (1-1)