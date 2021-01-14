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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz geçildi.
Spor 14.01.2021, 21:04
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz geçildi.
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|41
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|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
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