Ziraat Türkiye Kupası: Bergama Belediyespor: 1 - Karşıyaka: 2
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Stat: Bergama 14 Eylül
Hakemler: Tunç Özdemir xx, Şefik Öner xx, Mustafa Kırbaş xx
Bergama Belediyespor: Emir Akay x, Kağan Topçu xx, Mert Arabacı xx, Fırat Arslan xx, İbrahim Şirin x (Tahir Bölgebaşı dk. 66 x), Mehmet Soyarslan xx, Emre Özer x (Berke Kayar dk. 66 x), Ahmet Karaman x (Bekir Can Sönmez dk. 57 x), Efe Taylan Altunkara x (Atalay Yıldırım dk. 76 x), Semih Emir Erdoğan xx, Tuğcan Alp Öztürk x (İsmail Kulet dk. 76 x)
Yedekler: Serhat Ayriç, Yunus Teke
Teknik Direktör: Fatih Çardak
Karşıyaka: Enes Kalyoncu xx, Aykut Çolakoğlu xx (Ertuğrul Sancaktutan dk. 68 x), Cenk Özbey xxx, Emre Gemici xx, Caner Cengiz xxx, Kerem Pala xxx, Burak Karapınar xx (Mertcan Koç dk. 87 ?), Polat Abay xx, İhsan Furkan Deniz xx (Namık Barış Çelik dk. 60 x), Fatih Ergen xx (Recep Türköz dk. 68 x), Taha Yeşilbaş xx (Mustafa Durgun dk. 60 x)
Yedekler: Erdoğan Açar, Ferdi Burgaz
Teknik Direktör: Erman Güraçar
Gol: Fatih Ergen (dk. 8), Kerem Pala (dk. 17) (Karşıyaka), Kağan Topçu (dk. 84) (Bergama Belediyespor)
Sarı kart: İhsan Furkan Deniz (Karşıyaka)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0