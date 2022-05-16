Yunus Akgün: "Galatasaray’da kupalar kazanmak istiyorum"

Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, Galatasaray maçının ardından konuştu. Hedefinin Galatasaray’a dönüp kupalar kazanmak olduğunu söyleyen genç oyuncu, attığı golün ardından sevinmemesiyle ilgili olarak da “Bana yakışmazdı” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray deplasmanında 3-2 mağlup olan Adana Demirspor’da, bonservisi Galatasaray’da bulunan Yunus Akgün maçın ardından konuştu. Galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Yunus Akgün, "Galibiyet için gelmiştik ama güzel bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Benim açımdan duygusal bir maçtı. Taraftarlar beni maçtan önce ve sonra alkışladı. Çok teşekkür ediyorum onlara. Kontratım var ve seneye döneceğim Galatasaray’a. Döndüğümde neler olacak hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bana yakışmazdı"

Bu sezon attığı 9 golün 3’ünü Galatasaray’a attığı hatırlatılan genç oyuncu, "Diyecek bir şey yok, kısmet” ifadelerini kullanırken, Galatasaray için de “Bu sezon aslında, Avrupa başarılı olup, ligde istediğini yapamayan bir Galatasaray oldu. Son maçta Barcelona’ya karşı da iyi oynadılar. Kaliteli bir kadro var ama, hoca değişikliği sonrasında sistemi oturtamadılar. Bugün kazandılar, tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi olduğunu da hatırlatan Yunus Akgün, "Benim Galatasaray ile 2024’e kadar sözleşmem var. Tabii ki Galatasaray’a dönüp şampiyonluklar yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Ben Galatasaray’da büyüdüm. Çocukluğum da Galatasaray’da geçti. Bugün taraftarlar bana çok destek oldular. Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı" diyerek sözlerini tamamladı.