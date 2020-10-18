Yeni Malatyaspor’un 3 oyuncusu sakatlandı
YENİ MALATYASPOR'DA KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ SAKATLANAN ADEM BÜYÜK'ÜN DURUMU BU HAFTA İÇİ NETLEŞECEK. YİNE MİLLİ TAKIM MAÇLARINDA SAKATLANAN LUKOKİ VE YOUSSOUF'UN TEDAVİLERİ DE SÜRÜYOR.
Yeni Malatyaspor’da Konyaspor maçı öncesi sakatlanan Adem Büyük’ün durumu bu hafta içi netleşecek. Yine milli takım maçlarında sakatlanan Lukoki ve Youssouf’un tedavileri de sürüyor.
Yeni Malatyaspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, takımdaki sakat futbolcular hakkında bilgiler verdi. İH Konyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan Adem Büyük ile ilgili bilgi veren Ayaz, “Adem’in Konyaspor maçı öncesi sağ uyluk arka adalesinde bir zorlanma meydana gelmiş, maçta riske edilmemiştir. Kesin durumu yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacak.” dedi
Ülkelerinin milli takımlarında sakatlanan oyuncular Youssouf ve Lukoki’in sağlık durumu ile ise Ayaz, “Oyuncularımız Youssouf ve Lukoki ülkelerinin milli takımında sakatlanmıştı. Youssouf’un sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilmiştir. Lukoki’nin ise sağ kasığında adale zorlanması tespit edilmiştir. Youssouf ve Lukoki’nin tedavileri devam ediyor. En kısa sürede takıma dahil etmeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.
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