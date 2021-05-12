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Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor

Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 6 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Spor 12.05.2021, 10:36
Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor

Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 6 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig’de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, 41 haftada 45 puan topladı. Sahasında en son Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, Lig’in 41. haftasında sahasında Hatayspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 beraberlik, 2 galibiyet aldı. 2020 -2021 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, matematiksel olarak ligde kalmayı tamamlamış durumda.
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