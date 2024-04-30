İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir kulübü daha satın alıyor. Daha önce İrlanda'dan kulüp almayı planlayan ancak daha bu sonra bundan vazgeçen Ilıcalı, rotayı Slovenya'ya kırdı.

Acun Ilıcalı, Slovenya'dan Sportklub'a yaptığı açıklamada, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." ifadelerini kullandı.

"Maribor en doğru proje"

Maribor'un en doğru proje olduğunu belirten Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık." dedi.

Maribor geçen sene Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. Sarı-lacivertliler, Maribor'u 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçmişti.

Kaynak: ekonomim