Stanimir Stoilov: “Hedefim Süper Lig’e çıkmaktı”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum çünkü buraya tek sebep için tek hedefle geldim o da Süper Lig'e çıkmaktı. Bu büyük kulüp taraftarıyla, tesisleriyle, organizasyonuyla Süper Lig'de olmayı hak ediyor” dedi.



Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Çok mutluyum çünkü buraya tek sebep için, tek hedefle geldim o da Süper Lig'e çıkmaktı. Bu büyük kulüp taraftarıyla, tesisleriyle, organizasyonuyla Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Göztepe, Türkiye'de futboluyla keyif veren Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte belki 3 kulüpten bir tanesi. Çok iyi bir oyuncu grubumuz vardı. Çok çalıştılar. İki inanılmaz kaptanımız İsmail ve Atınç karakterleriyle takıma çok iyi liderlik ettiler. Özellikle Atınç oynamamasına rağmen gördüğüm en iyi profesyonellerden biriydi. Takıma liderlik etti. Kimse bireysel olarak kendisini düşünmedi, sadece kulübü düşündü. Taraftarlarımızı tebrik etmek, onlara teşekkür etmek istiyorum hep anımızda oldular" ifadelerini kullandı.



“Bu kulüp Süer Ligi hak ediyor”

Göztepe’nin ve bu şehrin Süper Lig'de olmayı hak ettiğini dile getiren Stoilov, "Taraftarımızdan seneye de bizi Süper Lig'de her zaman desteklemelerini istiyorum. Seneye Süper Lig'de taraftarımız için elimizden gelenin en iyisini yaparak en iyi performansımızı göstereceğiz. Tüm kulüp çalışanlarına, bu kulüp için emek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Herkes büyük bir mücadele gerçekleştirdi. Aynı zamanda özellikle Rasmus Ankersen, Ivan Mance ve Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Bana her zaman ilk andan beri güven verdiler. Bu büyük kulübün Süper Lig'de olmasını istiyordum, bunu başardığımız için çok mutluyum" dedi. Stoilov, "Bugüne kadar çok kupa kazanmış, Şampiyonlar Ligi tecrübeleri yaşamış, finaller görmüş bir hocayım. Göreve geldiğimizde daha agresif, daha önde basan bir Göztepe oluşturmaya çalıştık. Böyle hırslı taraftarı olan bir takımın agresif, baskılı oynaması gerektiğini düşünüyorum. Onlar sadece taktiksel bir futbol izlemeye gelmiyorlar, hırslı bir takım izlemek istiyorlar. Biz onlara bunu verdik ve başarılı olduk" şeklinde konuştu.

Göztepe Süper Lig’e çıktı, taraftar sokağa döküldü

İzmir temsilcisi Göztepe, 2 yıl aranın ardından sahasında Gençlerbirliği’ni yenerek Süper Lig’e yükseldi. Maç sonu taraftarlar sokaklarda kutlamalar yaptı.

Göztepe, TFF 1 Lig'in bitimine 2 hafta kala Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırladığı Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek, 2 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükseldi. Takımlarının Süper Lig’e yükselişini tribünde coşkuyla karşılayan binlerce taraftar, maçın bitimiyle kutlamaları sokaklara taşıdı. Araçlarıyla ve yaya şekilde sokakları dolduran coşkulu Göztepe taraftarları, sloganlar atarak büyük sevinç yaşadı.

Maçtan dakikalar

5. dakika Messaoudi, Yiğit Efe'nin hatalı pasında orta sahadan gelen pasta topu kontrol edip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul üzerine gelen meşin yuvarlağı kurtardı.

33. dakikada Göztepe'de Yalçın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ogün'ün kale önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Çetin'de kaldı.

41. dakikada Dennis ceza sahası dışında kontrol ettiği topla birlikte ceza sahasına girip pasını kale önündeki Romulo'ya bıraktı. Romula boş kale önünde sağ ayağıyla meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı gönderdi.



77. dakikada Doğan'ın pasında topu önüne alıp iki rakibinin arasından geçip ceza sahası içine giren Fıratcan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90+3. dakikada Lundqvist orta sahada Musa'dan kazandığı topu solundaki Kubilay'a bıraktı. Kubilay'ın ceza sahası içi solundan ortasında Lundqvist'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Tarkan Serbest (Fıratcan Üzüm dk. 30), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Celil Yüksel (Ramon-Pascal Lundqvist dk. 64), Yalçın Kayan (Doğan Erdoğan dk. 64), Anthony Junior Dennis, Billel Messaoudi (Kubilay Kanatsızkuş dk. 64), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Lasse Nielsen, Atınç Nukan, Ahmed Ildız, Ensar Aksakal, Kenneth Mamah

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Francis Nzaba (Özgür Çek dk. 89), Yasin Güreler, Yiğit Efe Demir (Oltan Karakullukçu dk. 89), Alperen Babacan, James Lea Siliki (Musa Çağıran dk. 46), Ensar Kemaloğlu, Bentley, Amilton, Melih Bostan (Mustapha Yatabare dk. 62)

Yedekler: Orkun Özdemir, Rahman Buğra Çağıran, Elias Durmaz, Jimmy Durmaz, Özgür Baran Aksaka, Arda Temur

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Fıratcan Üzüm (dk. 77), Lundqvist (dk. 90+3) (Göztepe)

Sarı kartlar: Ümit Akdağ, Ogün Bayrak (Göztepe), Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği)