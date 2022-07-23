Yaroslav Rakitskyi, Adana Demirspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 32 yaşındaki Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi’yi transfer ettiğini duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.