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Yarış pistleri hareketlendi, Emir Aşarı’nın yarıştığı NES’te ikinci etap 11 Temmuz’da
Otomobil yarış pistleri hareketlendi. Almanya’da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Serisi’nde Türkiye’yi temsil eden Emir Aşarı, Tezmaksan’ın sponsorluğunda BMW 330i ile yarışıyor.
Spor 13.07.2020, 12:25
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Covid-19 salgını kapsamında uygulanan sert karantina koşullarında yaşanan gevşeme otomobil yarış pistlerini de hareketlendirdi. İş adamı ve otomobil yarışçısı Emir Aşarı Almanya’da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Serisi’nde (NES) ülkemizi temsil eden tek Türk oldu. Tezmaksan sponsorluğunda yeni sezonda yarışacağı BMW 330i direksiyonuna geçen Emir Aşarı’nın takım arkadaşı ise Björn Simon oldu. Nüburgring Dayanıklılık Serisinin ikinci ve üçüncü ayakları 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde peş peşe yapılacak.
Pilot Emir Aşarı, üç yıldır Türkiye’yi bu seride başarıyla temsil ediyor. NLS (Nürburgring Langstrecken – Serie) olarak da bilinen NES 2020 şampiyonluk ilk sezon yarışlarında Aşarı’ya başarılar dileriz.
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