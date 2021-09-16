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Welinton’un tedavisine başlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde B. Dortmund ile oynanan maçta sakatlanan Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Welinton Souza’nın tedavisine başlandı.

Spor 16.09.2021, 17:40
Welinton’un tedavisine başlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde B. Dortmund ile oynanan maçta sakatlanan Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Welinton Souza’nın tedavisine başlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten, B. Dortmund maçında sakatlanan Welinton Souza’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza’nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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