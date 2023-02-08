Voleybolcu çift depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır’ın depremde hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

TVF’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır’ın hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendik. Sporcularımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.