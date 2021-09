Vincenzo Montelle: Biz takım olarak iyi olursak Balotelli ve Belhanda’nın performansı da iyi olur”

Vincenzo Montella, "Düzeltmemiz gereken birçok şeyimiz var. Uzun bir maraton olarak bakmamız lazım olaya, biz takım olarak iyi olursak zaten Balotelli ve Belhanda’nın performansında iyi olur" dedi.

Adana Demirspor, Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Adana Demirspor tesislerinde başlayan antrenman, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşti. Isınma hareketiyle başlayan idman Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmalarıyla son buldu.

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Yeni Adana Stadyumunda oynanacak.

“Bir an önce takım olmamız lazım”

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, ”Şunu söylemen gerekiyor, son maçla alakalı tabii ki kötü bir sonuçtu. Bizim pozitif detayları çıkartıp onun üzerine yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Çünkü bir anca önce takım olmamız lazım. Bir maçta çok fazla hata yapabilirsin takım halinde, biz bu maçta bütün yapmamız gereken hataları yaptık. Akıllı insan bunları görüp üzerine çalışırsa bir anca önce toparlayabilir bizim de hedefimiz bu” dedi.

Montelle şöyle devam etti:

“Böyle bir mağlubiyetten sonra hiç kimse moralli olamaz. Biz de tabii ki demoralize olduk. Maç bize şu gücü veriyor, bunun üzerine daha çok çalışma fırsatı veriyor. Motivasyonumuzu tekrardan yerine getiriyor. Düzeltmemiz gereken birçok şeyimiz var. Uzun bir maraton olarak bakmamız lazım olaya, biz takım olarak iyi olursak zaten Balotelli ve Belhanda’nın performansı da iyi olur. Biz onları öyle bir noktaya getireceğiz ki onlarda performans vermek zorunda kalacak, hedefimiz bu” diye konuştu.

Ferhat: “Tek ihtiyacımız olan takımca birlik olmak”

Kaleci Ferhat Kaplan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ”Ligin ilk hazırlık maçında Beşiktaş’a karşı ben vardım. İyi bir karşılaşma oldu bizim açımızdan iyi bir hazırlık maçı oldu. Sonrasında lige iyi oyunla başladık ama iyi bir başlangıç yapamadık ve mağlubiyetle kapattık. Sonraki maçta da iyi oynadık ama yine galip gelemedik. Şu an bizim tek ihtiyacımız olan takımca birlikte olup, hatta taraftarlarla birlikte olup bir galibiyetle yukarılara tırmanacağımıza inanıyorum. Bizim takımca yanımızda duranları mahcup etmeyip, bir galibiyet alıp bu hafta inşallah Rize maçıyla bir galibiyetle başlayıp başkanımıza takımımıza çalışanlarımıza ve taraftarlarımıza arman etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Stambouli: “Burada galip gelip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz”

Antrenman öncesinde açıklamada bulunan Adana Demirspor’un Fransız oyuncusu Benjamin Stambouli, ”Karagümrük maçı bizim için unutmamamız gereken bir maç oldu. Unutmamız gereken bir maç olmasıyla beraber aynı zamanda bizi motive etmesi gereken bir maç. Bu maçı bir an önce unutup kafamızı kaldırıp bunu unutturmak zorundayız. Bildiğiniz üzere yeni bir takımız, bir çok yeni oyuncumuz var. Bundan dolayı biraz birbirimizi tanımamız zaman aldı. Ama şunu söylemeliyim ki takım gerçekten motive, bir an önce daha fazla çalışıp puanları almaya çalışacağız. Kazanmaya başladığımız andan itibaren de her şey daha güzel olacak. Çaykur Rizespor maçı zor bir maç olacak. Baktığınız aman kolay bir maç olduğu söylenemez. Bu maç bizim için çok önemli bir mücadele bizim çıkış yapmak istediğimiz bir maç. Burada taraftarlarımız önünde galip gelip hem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz, bütün dileğimiz bu yönde” dedi.