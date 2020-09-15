Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesi sonuçlandı

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesinin sonuçlandığını bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S Lazio'ya oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Transfer bedeline ilaveten S.S Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S Lazio, kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 avro bonus bedeli ödeyecektir. Ayrıca, S.S Lazio tarafından futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak kulübümüze yüzde 5 bonus bedeli ödeyecektir.''