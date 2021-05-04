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Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile yarın sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor 04.05.2021, 18:45
Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile yarın sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Uşakspor, 8 Mayıs Cumartesi sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını, bugün gerçekleştirdiği idmanla sonlandırdı. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Antrenman, taktik ve pas çalışmasıyla devam etti.
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