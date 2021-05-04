Son Dakika
8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak
Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı
Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile yarın sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını tamamladı.
Spor 04.05.2021, 18:45
Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile yarın sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını tamamladı.Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Uşakspor, 8 Mayıs Cumartesi sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını, bugün gerçekleştirdiği idmanla sonlandırdı. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Antrenman, taktik ve pas çalışmasıyla devam etti.