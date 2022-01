Ümit Şengül: "İkinci yarı çok farklı bir Kasımpaşa olacak"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Oyuncularımız her geçen gün üzerine koyuyorlar. İkinci yarı çok farklı bir Kasımpaşa olacağına inanıyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşı karşıya geldiği GZT Giresunspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Giresunspor’u iyi analiz ettiklerini ifade ederek, "İnşallah perşembe günü Galatasaray ile oynayacağımız maça iyi hazırlanıp onu da kazanmaya çalışacağız. Çünkü her maç önemli her maç değerli her maçtan puanlar almamız gerekiyor. Bunu başaracak kadromuz var. İlk yarı performans olarak fazla bir şey yapamayan oyuncuları da kazanmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz noktalara transfer yapacağız. Ama öncelik ilk devredeki düşük performansı düşük oyuncuların performansını yükseltip onları kazanmaya çalışıyoruz. Onlar da buna olumlu cevap veriyorlar. Her geçen gün üzerine koyuyorlar. İkinci yarı çok farklı bir Kasımpaşa olacağına inanıyoruz tabii ki."

"Tüm maçları kazanmak için oynayacağız"

Şengül, tüm maçları kazanmak için oynayacaklarını söyleyerek, "Golü de erken bulunca iş tamamen lehimize döndü. İkinci golü de bulup rahatladık tabii ki. Giresun’a geçen senede emeğimiz var. Bayağı uğraşlar sonucu tekrar lige çıkardık Giresun’u. İnşallah onlar da ligde kalıcı olurlar. Ama bizim önceliğimiz tabii ki Kasımpaşa Kulübü. O yüzden biz içeride de dışarıda da tüm maçları kazanmak oynayacağız" şeklinde konuştu.