Ümit Karan: İbrahim'i 750 euro maaşla oynatıyoruz

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, katıldığı bir radyo sporgramında açıklamalarda bulundu.

Karan açıklamalarında genç oyuncu İbrahim Rasheed’in performansına da değindi.

750 EUROLUK MAAŞLA OYNATIYORUZ

Karan açıklamalarında, "Rasheed BAL yani Bölgesel Amatörden gelen bir oyuncu ve bizim için çok değerli. Menemenspor olarak çok mütevazi şartlarımız olduğu için, mesela İbrahim’i 750 euroluk maaşla oynatıyoruz.

Rakiplerimiz minimum 5 milyon TL’lik oyuncular oynuyorlar. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda gencecik kardeşlerimizin mücadelelerini yabana atmak mümkün değil.

"BEN ARTIK FUTBOLCULARIN ÖN PLANA ÇIKMASINI İSTERİM"

Yine altyapımızdan yetişen Furkan Bayır, Alanyasporla anlaşıp gittiğinde orada oynatılması, kadroya girmesi, benim için çok büyük bir gururdur. Çünkü ben artık futbolcuların ön plana çıkmasını isterim.

Kendimi ve egolarımı değil, futbolcumu ön planda tutmaya çalışırım. Ümit Karan’ın bundan sonraki amacı budur.” İfadelerini kullandı.

(Ensonhaber)