UEFA’dan Sivasspor hatırlatması

UEFA, Avrupa Ligi resmi hesabından grup maçlarında Karabağ’ı sahasında 2-0 yenen DG Sivasspor’u paylaşarak hatırlatma yaptı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden DG Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 2-0 galip gelen kırmızı-beyazlılarda Olarenwaju Kayode’nin attığı gol paylaşılarak hatırlatma yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hakan Arslan’ın voleli pası. Sivasspor Kulübü. Olarenwaju Kayode”

Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni kazandı.