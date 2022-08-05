UEFA, "Vladimir Putin" tezahüratı sebebiyle Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma dakikalarında 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etmişti. Ukrayna ekibinin ilk golünü atan Buyalskiy'nin gol sevinci ve tribünlere dönerek yaptığı tahrik edici hareket sonrası bazı taraftarlar "Vladimir Putin" tezahüratında bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratları sonrası harekete geçmişti. Yapılan açıklamada, Putin tezahüratları için Fenerbahçe'ye soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

FENERBAHÇE'NİN CEZASI AÇIKLANDI

UEFA, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.